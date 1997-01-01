День рождения Джулианны Мур: ТОП-10 фильмов обладательницы "Оскара"

3 декабря голливудская звезда Джулианна Мур отмечает юбилей.

Сегодня, 3 декабря, свой день рождения отмечает американская актриса и писательница Джулианна Мур. Знаменитости исполняется 60 лет.

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Голливудская звезда, настоящее имя которой Джули Энн Смит, начала творческий путь с Бродвея и съемок в дневной мыльной опере “Как вращается мир“. В большом кино она дебютировала в 1990 году в фильме “Сказки с темной стороны“.

Всемирно известной Джулианна стала после исполнения роли доктора Сары Хардинг в фильме Стивена Спилберга “Парк юрского периода: Затеряный мир“ в 1997 году. В том же году Мур снялась в картине “Ночи в стиле буги“. Роль Эмбер Уэйвс принесла актрисе первые номинации на “Оскар“ и “Золотой глобус“.

Сейчас на счету Джулианны Мур более 60 фильмов. Кроме того, она является обладательницей “Оскара“, двух “Золотых глобусов“, премии BAFTA и двух “Эмми“. А в 2013 году актриса получила именную звезду на Голливудской Аллее славы. Также Джулианна Мур является детской писательницей. На данный момент она выпустила восемь книг.

В честь дня рождения голливудской звезды Ivona подготовила подборку лучших фильмов именинницы.

Ночь в стиле буги

Психо

Конец романа

Вдали от рая

Часы

Все еще Элис

Идеальный муж

Магнолия

Парк юрского периода: Затерянный мир

Одинокий мужчина

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