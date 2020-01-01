"О чем молчат женщины": Почему девушки боятся рожать

Эксперты проекта "О чем молчат женщины" назвали три категории людей, склонных к нежеланию иметь детей.

Призвание женщины — делать то, что дарит ей счастье. Однако многие до сих пор сталкиваются со стереотипами, что лишь став мамой, можно реализоваться на 100 процентов. Эксперты “О чем молчат женщины“ на СТБ разобрались в теме чайлдфри.

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Каждая женщина имеет право сама выбирать, как ей жить, с кем и как строить семью. В том числе, и рожать ли ребенка. Чайлдфри — это осознанная бездетность, то есть, сознательное желание не иметь детей. Самое главное в этой идеологии — искренне и осознанное желание.

Нередко женщины не хотят детей из-за своих страхов или травм. В таком случае это нужно проработать со специалистом.

Наиболее частые опасения женщин:

изменение состояния тела (растяжки, обвисшая грудь и т.д.)

угрозы здоровью (осложнения, повреждения во время или после родов)

генетические заболевания (передача ребенку тяжелых заболеваний по наследству)

потеря личного комфорта (изменения графика жизни, посвящение времени ребенку)

финансовая нестабильность

послеродовая депрессия

страх не своего полюбить ребенка

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Психологи отмечают, что инстинкт продолжения рода есть у всех людей. Мужчина часто самореализовывается через отцовство и для него это не менее важно, чем для женщины. Но в течение жизни люди могут иметь травматический опыт, которые приводят к страху иметь детей.

Три категории людей, склонных к нежеланию иметь детей.

Инфантилизм. Это присуще тем девушкам, которые выросли в семьях с гиперопекой. Такое воспитание приводит к тому, что женщина живет только ради себя и у нее есть страх ответственности, несформированность психологически взрослого человека. Ребенок не может родить ребенка. Требовательность родителей, особенно матери. Девушки, мамы которых считали дочь проектом своей гордости, для которых важно соответствовать ожиданиям матери слишком завышенные требования. Травматическое детство. Например, появление младших братьев или сестёр. когда мама начинает транслировать гиперопеку над другим малышом. Или же страх, что ваш ребенок будет также страдать, как и вы. Опасения, что малыш столкнется с теми же трудностями, что и вы.

Каждая женщина имеет право не хотеть рожать детей и посвящать свою жизнь тому, чему ей хочется. Главное — это осознанное желание, а не страх.

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