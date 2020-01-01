Сын 90-летнего Григория Чапкиса высказался о браке отца с 38-летней женой

Грег Чапкис прокомментировал слухи о том, что якобы у него напряженные отношения с отцом из-за его недавней свадьбы с младшей на 52 года женщиной.

В конце ноября на телеканале 1+1 состоялся Суперфинал популярного проекта “Танці з зірками 2020“. Победительницей стала Санта Димопулос. Однако, она решила вручить свой кубок Юлии Саниной, которая заняла второе место.

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Отметим, что в финальном эпизоде тройке постоянных судьей Григорию Чапкису, Екатерине Кухар и Владу Яме помогали оценивать выступления участников Монатик, Надя Дорофеева, Игорь Ласточкин и Грег Чапкис. Сын Григория Чапкиса специально прилетел из США, чтобы сделать звездному отцу сюрприз.

Позже Григорий и Грег дали интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“, в котором прокомментировали слухи о напряженных отношениях в семье. Якобы дети 90-летнего Чапкиса не поддерживают его из-за брака с младшей на 52 года женщиной.

“У нас никакой ссоры не было. Я исповедуюсь сейчас. Я был очень плохим отцом. В каком смысле – это был как раз пик ансамбля Вирского. По 4, 5, 6 месяцев в году гастролировали с женой. И его выростили другие люди“, - поделился Григорий Чапкис.

41-летний Грег в свою очередь добавил, что он очень рад, что у отца появилась женщина, которая заботиться о нем и любит его.

“Мы рады, мы очень рады за то, что у тебя есть человек, который за тобой смотрит, тебя любит, ждет дома, готовит тебе кушать. И мы были все время рады. Не было ссоры. Мне кажется, что действительно коронавирус меняет всех нас. Мы все немного нервничаем. Да, очень сложно, что я живу на другом конце света, но как стараюсь, приезжаю. Как видите, даже в коронавирус нахожу время приехать сюда и удивить своего папочку“, - прокомментировал Чапкис-младший.

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