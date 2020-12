Также в видео на праздничный трек "Oh Santa!" приняла участие певица Дженнифер Хадсон.

Поп-звезда Мэрайя Кэри записала новую версию своего рождественского хита 2010 года “Oh Santa!“ вместе с красоткой Арианой Гранде и американской певицей, актрисой Дженнифер Хадсон.

Данная видеоработа является саундтреком-синглом к шоу Мэрайя Кэри “Магическое Рождество“, которое вышло 4 декабря на платформе Apple TV+.

В этом году знаменитость решила порадовать своих поклонников еще сладким набором “Печенье Мэрайи в коробке с праздничными хитами“. К слову, продукция уже доступна для онлайн заказа в американских интернет-магазинах.

Пышногрудая Мэрайя Кэри выпустила совместный рождественский клип с Арианой Гранде https://www.instagram.com/mariahcarey/

Линия печенья от Мэрайя Кэри была создана в партнерстве с ресторатором Робертом Эрлом.

На протяжении многих лет мы с Мэрайей болтали о совместной работе над продуктовым бизнесом, и из-за ее любви к выпечке печенье было естественным дополнением. Поскольку Мэрайя является синонимом праздников и торжеств, мы позаботимся о том, чтобы ее особые праздничные ароматы были доступны не только на праздники, но и круглый год, - поделился Роберт.

Кстати, каждый год ее рождественский хит «All I Want For Christmas Is You» занимает лидирующие строчки по скачиванию и прослушиванию на стриминговых площадках. А клип на эту композицию на YouTube собрал отметку в 660 миллион просмотров. Примечательно, что Мэрайя является еще одним из авторов песни.

