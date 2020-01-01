Пышногрудая Мэрайя Кэри выпустила совместный рождественский клип с Арианой Гранде
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Поп-звезда Мэрайя Кэри записала новую версию своего рождественского хита 2010 года “Oh Santa!“ вместе с красоткой Арианой Гранде и американской певицей, актрисой Дженнифер Хадсон.
Данная видеоработа является саундтреком-синглом к шоу Мэрайя Кэри “Магическое Рождество“, которое вышло 4 декабря на платформе Apple TV+.
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В этом году знаменитость решила порадовать своих поклонников еще сладким набором “Печенье Мэрайи в коробке с праздничными хитами“. К слову, продукция уже доступна для онлайн заказа в американских интернет-магазинах.
Линия печенья от Мэрайя Кэри была создана в партнерстве с ресторатором Робертом Эрлом.
На протяжении многих лет мы с Мэрайей болтали о совместной работе над продуктовым бизнесом, и из-за ее любви к выпечке печенье было естественным дополнением. Поскольку Мэрайя является синонимом праздников и торжеств, мы позаботимся о том, чтобы ее особые праздничные ароматы были доступны не только на праздники, но и круглый год, - поделился Роберт.
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Кстати, каждый год ее рождественский хит «All I Want For Christmas Is You» занимает лидирующие строчки по скачиванию и прослушиванию на стриминговых площадках. А клип на эту композицию на YouTube собрал отметку в 660 миллион просмотров. Примечательно, что Мэрайя является еще одним из авторов песни.
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