Как сходить на вечеринку и не остаться без работы?

Новогодний корпоратив - отличный повод расслабиться, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и просто хорошо отдохнуть. Но, увы, вакханалия, в которую порой может превратиться такая вечеринка, заставляет многих относиться к подобным мероприятиям настороженно. Как не стать предметом для шуток и анекдотов после вечеринки, и как правильно вести себя на новогоднем корпоративе, расскажет Ivona.

Помните: вам с этими людьми еще работать!

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1. Пунктуальность во всем

Новогодний корпоратив - это, конечно, вечеринка, но при этом и официальное рабочее мероприятие. Поэтому приходить на него необходимо вовремя. Обычно оно начинается с благодарственной и напутственной речи начальства. Будет невежливо, если вы заявитесь на место встречи прямо посреди праздничного спича.

Новогодний корпоратив: 5 "золотых" правил поведения freepik.com

2. А когда уходить?

Негласный деловой этикет гласит, что корпоративные вечеринки нельзя покидать раньше начальства. А вот засиживаться допоздна, когда остаются лишь официанты, уборщики и коллега, уснувший лицом в салате, не стоит.

Новогодний корпоратив: 5 "золотых" правил поведения freepik.com

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3. Что надеть?

Не забывайте, что новогодний корпоратив - деловое мероприятие. Если дресс-код не обсуждался заранее, то:

для ресторана выберите сдержанное платье - не слишком короткое и без глубокого выреза. Обувь также постарайтесь подобрать удобную, но соответствующую событию

для выездной вечеринки, к примеру, на турбазе, можно надеть джинсы, свитер и спортивную обувь

если корпоратив планируется в формате бала-маскарада, стоит не пренебрегать этим пожеланием, и выбрать для себя соответствующий тематике костюм.

Новогодний корпоратив: 5 "золотых" правил поведения freepik.com

4. С кем пойти?

Если ваше начальство и/или организаторы мероприятия не уточняли, что будут рады видеть своих коллег и сотрудников в обществе второй половинки, отправляться на новогоднюю вечеринку лучше самостоятельно.

Новогодний корпоратив: 5 "золотых" правил поведения freepik.com

5. Алкоголь

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Многие стараются избегать корпоративных мероприятий именно из-за того, что неуверенно чувствуют себя во время употребления алкогольных напитков. Чтобы новогодняя вечеринка не обернулась для вас полным провалом, а ваши пьяные подвиги не обсуждал потом весь офис еще целый год, постарайтесь придерживаться следующих правил:

если вы не знаете свою норму, от алкоголя лучше вовсе отказаться

если ваш лимит вам известен, не превышайте его

не пейте крепкие напитки, если вы к ним не привыкли

если вы не пьете алкоголь вовсе, не стоит поддаваться на провокации. С вами хотят непременно выпить? Выберите матовый бокал, в котором не видно, что именно вы употребляете. Или же опрокиньте стопку, наполненную минеральной водой (не забудьте при этом поморщиться). Вино или игристое заменят яблочный и виноградный соки или лимонад

закусывайте. Никогда не пренебрегайте этим правилом

не мешайте напитки

не спешите.

Новогодний корпоратив: 5 "золотых" правил поведения freepik.com

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