"Взяла инициативу в свои руки": Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа

Бывшая звезда проекта “Ревизор“, писательница, экс-участница “Танців з зірками 2020“ и преподавательница этикета Ольга Фреймут впервые откровенно рассказала о личной жизни.

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На странице в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость призналась, как зародилась ее любовь с нынешним супругом Владимиром Локотко. По словам Фреймут, чтобы заполучить мужа ей пришлось взять инициативу в свои руки. Звезда отметила, что благодаря урокам этикета, знала, как контролировать ситуацию.

“Коли я відчула, що подобаюся моєму майбутньому чоловікові і сама вже в нього була закохана, довелося взяти ініціативу в свої руки. Нав'язлива жінка може бути вульгарною, але я була впевнена в собі, бо завядки вивченню етикету знала, як контролювати ситуацію і отримати перемогу. Як справляти правильне враження, вести гарну цікаву розмову, бути кращою серед конкуренток. Мою любов до етикету довелося відкласти на деякий час, я навіть не думала займатися цим професійно, але у мене народжувалися дітки, були важливі, величезні телевізійні проекти, запускалося моє видавництво. Але найрідніші продовжували дарувати мені книги з етикету, бо знали - це моя найбільша пристрать. І ось минулого року на мій день народження Володимир подарував мені навчання в Академії мрії...“, - поделилась Ольга.