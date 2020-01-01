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"Взяла инициативу в свои руки": Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа

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Ведущая Ольга Фреймут поделилась архивными кадрами с мужем и рассказала, как зародилась их любовь.
"Взяла инициативу в свои руки": Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
"Взяла инициативу в свои руки": Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
instagram.com/freimutolia

Бывшая звезда проекта “Ревизор“, писательница, экс-участница “Танців з зірками 2020“ и преподавательница этикета Ольга Фреймут впервые откровенно рассказала о личной жизни.

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На странице в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость призналась, как зародилась ее любовь с нынешним супругом Владимиром Локотко. По словам Фреймут, чтобы заполучить мужа ей пришлось взять инициативу в свои руки. Звезда отметила, что благодаря урокам этикета, знала, как контролировать ситуацию.

“Коли я відчула, що подобаюся моєму майбутньому чоловікові і сама вже в нього була закохана, довелося взяти ініціативу в свої руки. Нав'язлива жінка може бути вульгарною, але я була впевнена в собі, бо завядки вивченню етикету знала, як контролювати ситуацію і отримати перемогу. Як справляти правильне враження, вести гарну цікаву розмову, бути кращою серед конкуренток. Мою любов до етикету довелося відкласти на деякий час, я навіть не думала займатися цим професійно, але у мене народжувалися дітки, були важливі, величезні телевізійні проекти, запускалося моє видавництво. Але найрідніші продовжували дарувати мені книги з етикету, бо знали - це моя найбільша пристрать. І ось минулого року на мій день народження Володимир подарував мені навчання в Академії мрії...“, - поделилась Ольга.

К своему рассказу ведущая добавила подборку фотографий из семейного альбома, где она позировала в компании Владимира и детей - Златы, Валерия и Евдокии.

Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Ольга Фреймут рассказала, как покорила своего мужа
Скриншот

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: ivonа bigmir)net

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