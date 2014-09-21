Судья "Танців з зірками 2020" Влад Яма поделился архивным фото из семейного альбома.

"Вот так и живем": Влад Яма запостил забавное фото со свадьбы instagram.com/vladyama_official

Популярный украинский хореограф, судья “Танців з зірками 2020“ Влад Яма, который на прошлой неделе перенес операцию, поделился забавным кадром со своей супругой Лилией.

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На своей странице в Инстаграм 38-летний танцор опубликовал фотографию, сделанную в 2014 году во время свадебной фотосессии. На снимке Лилия изображена в блестящем бежевом платье с длинной фатой, а Влад предстал в бежевом костюме и белой рубашке с бабочкой. Отметим, что на архивном кадре звездная пара улыбалась на камеру и забавно танцевала.

“21.09.2014. Так и живём, танцуя...“, - подписал фото Яма.

Влад Яма запостил забавное фото со свадьбы instagram.com/vladyama_official

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