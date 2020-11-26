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"Мыла полы и приносила кофе": Ольга Фреймут впервые рассказала о жизни в Лондоне

Комментариев: 4
Ведущая Ольга Фреймут поделилась архивными фотографиями и призналась, что ей помогло выжить в столице Великобритании.
"Мыла полы и приносила кофе": Ольга Фреймут впервые рассказала о жизни в Лондоне
"Мыла полы и приносила кофе": Ольга Фреймут впервые рассказала о жизни в Лондоне
instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая, писательница, экс-участница “Танців з зірками 2020“ и преподаватель этикета Ольга Фреймут впервые откровенно рассказала фанам о своей жизни в Лондоне.

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На странице в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость призналась, что отправилась покорять столицу Великобритании, будучи еще студенткой. Ольга перевелась во Львовском национальном университете на свободное посещение и поехала за границу автобусом.

“У Лондоні мені допомогла вижити дивна суміш характеру: нахабство і наївність. Я не знаю, як мене батьки відпустили, але я вміла переконувати. Перевелася у Львівському національному університеті на вільне відвідування. Я була відмінницею - сказала батькам, що мене чекає робота і навчання, взяла 50 фунтів, блоки сигарет, горілку - щоб продати. І не полетіла, а автобусом через Ла-Манш поїхала в Лондон“, - призналась Фреймут.

Ведущая рассекретила, что в Лондоне ей пришлось работать официанткой и грузчиком. А однажды юную Олю даже вербовали в проститутки.

“Доводилося виживати, працювати офіціанткою, вантажником... я сама собі писала дивовижні рекомендації, завдяки хорошій англійській і я не боялася роботи. Все робила як на конкурс. Мила підлогу - вона блищала, приносила каву - мені залишали чайові, мене навіть вербували в повії... Але! слава Богу, я втекла. Попросила добрих людей мене прихистити... Юність для того і дана нам, щоб ми помилялися, тому що в зрілому віці робити помилки якось на личить“,- поделилась телезвезда.

Свой рассказ Фреймут дополнила архивными фотографиями. На некоторых снимках она позировала в образе брюнетки.

Ольга Фреймут в Лондоне
Ольга Фреймут в Лондоне
Скриншот
Ольга Фреймут в Лондоне
Ольга Фреймут в Лондоне
Скриншот
Ольга Фреймут в Лондоне
Ольга Фреймут в Лондоне
Скриншот
Ольга Фреймут в Лондоне
Ольга Фреймут в Лондоне
Скриншот
Ольга Фреймут в Лондоне
Ольга Фреймут в Лондоне
Скриншот
Ольга Фреймут в Лондоне
Ольга Фреймут в Лондоне
Скриншот
Ольга Фреймут в Лондоне
Ольга Фреймут в Лондоне
Скриншот
Ольга Фреймут в Лондоне
Ольга Фреймут в Лондоне
Скриншот
Ольга Фреймут в Лондоне
Ольга Фреймут в Лондоне
Скриншот
Ольга Фреймут в Лондоне
Ольга Фреймут в Лондоне
Скриншот
Ольга Фреймут в Лондоне
Ольга Фреймут в Лондоне
Скриншот
Ольга Фреймут в Лондоне
Ольга Фреймут в Лондоне
Скриншот
Ольга Фреймут в Лондоне
Ольга Фреймут в Лондоне
Скриншот

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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Василий-Пупкин    26.11.2020, 18:44
Оценка:  0
Василий-Пупкин
самой дешевой давалкой она там работала !!!!!!!!!!!
мытье полов это легенда для прикрытия
гость  (аноним)  26.11.2020, 16:21
Оценка:  +1
гость
Оля, какие пенисы лучше сосать Лондонские или Киевские?
гость  (аноним)  26.11.2020, 16:21
Оценка:  +1
гость
А ещё заглатывала по яйца, и давала в тузика друзьям мужа))
гость  (аноним)  26.11.2020, 15:14
Оценка:  +1
гость
Уже раздражают приезжие,вот только они одни пашут,только у них такое тяжелое прошлое...Достали уже.Все пашут,и всем тяжело.Нечего из этого делать какой-то феномен
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