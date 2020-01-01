Победительница "Танців з зірками 2018" заболела коронавирусом

Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как лечится от COVID-19.

Победительница шоу “Танці з зірками 2018“ Илона Гвоздева, которая в октябре во второй раз стала мамой, сдала тест на коронавирус и получила позитивный результат. Об этом артистка рассказала на своей странице в Инстаграм.

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По словам Гвоздевой, ее 5-летняя дочь Валерия и полуторамесячный Доминик чувствуют себя хорошо. А вот у нее и мужа проявились симптомы COVID-19.

“Мое воскресное утро началось с положительного результата на COVID ✅. Как говориться все там будем🤧😤😫. Вся семья в сборе, все на изоляции☝️. Дети пока, слава Богу, без симптомов, а вот мы с мужем хандрим😰

Мои ощущения и симптомы:

Все началось с обычного ощущения простуды

-слабость

-першение в горле

-заложенность носа

После

-сильная головная боль, словно мигрень🤕

-головокружение

-боль в суставах и старые травмы начали ныть 😭😰

- боль в глазах

- температура вторые сутки скачет от 36,6-38,6“, - написала Гвоздева.

В конце публикации танцовщица решила рассказать подписчикам, какое ей назначили лечение.

Как лечимся:

-обильное питье любой жидкости 5-6литров в день

- проветривание комнаты

- увлажнение воздуха

- витамин Д3, Цинк, витамин С, 🍯, 🍋, 🍊

- сатурация

- прогулки на улице и примерно 10.000тыс шагов

- позитивный настрой

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