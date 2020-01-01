Победительница "Танців з зірками 2018" заболела коронавирусом
Победительница шоу “Танці з зірками 2018“ Илона Гвоздева, которая в октябре во второй раз стала мамой, сдала тест на коронавирус и получила позитивный результат. Об этом артистка рассказала на своей странице в Инстаграм.
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По словам Гвоздевой, ее 5-летняя дочь Валерия и полуторамесячный Доминик чувствуют себя хорошо. А вот у нее и мужа проявились симптомы COVID-19.
“Мое воскресное утро началось с положительного результата на COVID ✅. Как говориться все там будем🤧😤😫. Вся семья в сборе, все на изоляции☝️. Дети пока, слава Богу, без симптомов, а вот мы с мужем хандрим😰
Мои ощущения и симптомы:
Все началось с обычного ощущения простуды
-слабость
-першение в горле
-заложенность носа
После
-сильная головная боль, словно мигрень🤕
-головокружение
-боль в суставах и старые травмы начали ныть 😭😰
- боль в глазах
- температура вторые сутки скачет от 36,6-38,6“, - написала Гвоздева.
В конце публикации танцовщица решила рассказать подписчикам, какое ей назначили лечение.
Как лечимся:
-обильное питье любой жидкости 5-6литров в день
- проветривание комнаты
- увлажнение воздуха
- витамин Д3, Цинк, витамин С, 🍯, 🍋, 🍊
- сатурация
- прогулки на улице и примерно 10.000тыс шагов
- позитивный настрой
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