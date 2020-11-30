Звездные супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова заразились коронавирусом
Участник 9 сезона шоу “Холостяк“, ведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова сообщили поклонникам неприятную новость. Звездная пара заразились коронавирусом.
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На своих страницах в Инстаграм супруги заявили, что были уверены, что рано или поздно им придется переболеть COVID-19. Однако болезнь пришла именно в тот момент, когда у обоих появилось много роботы. Даша и Никита отметили, что у них пока не было сильных симптомов коронавируса.
“Если честно, я предполагала, что это рано или поздно произойдёт, но сейчас все случилось очень не вовремя 💔 У нас двоих много работы, которую мы поставили на паузу🥺 Нас радует только то, что сейчас все нормально, особо сильных симптомов нет. Мы чувствуем себя довольно хорошо“, - поделилась Квиткова.
“Вот и мы самоизолировались. Никаких жёстких симптомов и верим, что так будет и дальше. Просто в один день пришлось перестроить график на ближайшие месяцы работы. Но и это пройдём🤞🏼.
Слава Богу, есть друзья, наша команда и помощники, которые не дадут остановиться. А мы пока остаёмся дома и восстанавливаемся. Спасибо и за вашу поддержку🙏🏽“, - написал Добрынин.
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