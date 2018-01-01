Илона Гвоздева показала, как бы выглядела с пышными формами
Победительница украинского проекта “Танці з зірками 2018“ Илона Гвоздева, которая месяц назад во второй раз стала мамой, удивила подписчиков располневшей фигурой.
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На своей странице в Инстаграм 32-летняя танцовщица решила показать фанам, как бы выглядела, если бы в ее жизни не было спорта. Илона опубликовала подборку архивных кадров, где с помощью одного из приложений добавила себе веса.
“Это моя великая любовь, вдохновение и образ жизни! Он появился судьбоносно и чрезвычайно быстро стал неотъемлемой частью меня! Это - спорт! И вот, на фото вы видите, какой бы я была без него😳😂“, - написала Гвоздева.
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