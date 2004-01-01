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Рита Ора - именинница: Вспоминаем самые жаркие образы певицы

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26 ноября певице Рите Оре исполняется 30 лет.
Рита Ора - именинница: Вспоминаем самые жаркие образы певицы
Рита Ора - именинница: Вспоминаем самые жаркие образы певицы
instagram.com/ritaora

В четверг, 26 ноября, знаменитая британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора отмечает день рождения. Артистке исполняется 30 лет.

Именинница, настоящая фамилия которой Сахатчиу, родилась в 1990 году в Приштине (современное Косово) в семье врача-психиатра и владельца паба. У Риты есть старшая сестра Елена и младший брат Дон. В 1991 году будущая звезда вместе с семьей переехала в Великобританию.

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Рита начала увлекаться пением в раннем возрасте. Впервые на телевидении она появилась в 2004 году в английском фильме “Спивс“. Спустя 5 лет девушка участвовала в отборе Великобритании на песенный конкурс “Евровидение“. Но  первую известность Ора получила в 2012 году после записи сингла с DJ Fresh - “Hot Right Now“.

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Сейчас на счету певицы два успешных альбома, треки из которых неоднократно возглавляли главные хит-парады. Кроме того, Рита снимается в фильмах и записывает к ним саундтреки. Так, знаменитость можно увидеть в “Пятьдесят оттенков серого“ и “Покемон. Детектив Пикачу“.

Отметим, что 30-летняя звезда завоевывает внимание аудитории не только вокальными и актерскими способностями, но и своими откровенными фотографиями. Смотри на Ivona подборку самых жарких образов именинницы.

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Теги: Рита Ора
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Источник: ivonа bigmir)net

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