Меган Фокс и Брайан Остин Грин подали заявление о расторжении брака - СМИ

Меган Фокс официально подала на развод с Брайаном Остином Грином после нескольких месяцев отношений с молодым рэпером Machine Gun Kelly.

Известные американские актеры и звездные супруги Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально подали на развод после 10 лет брака. Как пишет издание The Blast, 33-летняя Фокс отнесла документы в суд Лос-Анджелеса в среду, 25 ноября, всего через несколько дней после первого появления на красной дорожке с новым бойфрендом

Читай также: “Мыла полы и приносила кофе“: Ольга Фреймут впервые рассказала о жизни в Лондоне

Отмечается, что звезда сериала “Беверли-Хиллз 90210“ Грин также подал заявление о расторжении брака в тот же день. Поэтому предполагается, что развод пройдет мирно. У пары трое общих сыновей.

Напомним, что слухи о расставании Меган и Брайана появились в конце апреля. В СМИ сообщалось, что супруги начали жить отдельно. Позже стало известно, что актриса закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.