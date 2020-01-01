Меган Фокс и Брайан Остин Грин подали заявление о расторжении брака - СМИ
Известные американские актеры и звездные супруги Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально подали на развод после 10 лет брака. Как пишет издание The Blast, 33-летняя Фокс отнесла документы в суд Лос-Анджелеса в среду, 25 ноября, всего через несколько дней после первого появления на красной дорожке с новым бойфрендом
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Отмечается, что звезда сериала “Беверли-Хиллз 90210“ Грин также подал заявление о расторжении брака в тот же день. Поэтому предполагается, что развод пройдет мирно. У пары трое общих сыновей.
Напомним, что слухи о расставании Меган и Брайана появились в конце апреля. В СМИ сообщалось, что супруги начали жить отдельно. Позже стало известно, что актриса закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly.
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