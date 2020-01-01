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Рита Ора разорвала отношения с сыном актера Джуда Лоу - СМИ

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Певица Рита Ора и модель Рафферти Лоу встречались три месяца.
Рита Ора разорвала отношения с сыном актера Джуда Лоу - СМИ
Рита Ора разорвала отношения с сыном актера Джуда Лоу - СМИ
Getty images

В начале декабря прошлого года в СМИ появилась информация, что британская певица родом из Косово Рита Ора начала встречаться с сыном британского актера Джуда Лоу, моделью Рафферти Лоу. 

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Однако спустя три месяца 29-летняя артистка и 23-летний манекенщик решили разорвать отношения. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к окружению пары. Напомним, что пара познакомилась на съемках фильма “Твист“.

“Рита действительно ладила с Раффом на съемочной площадке, и у них была отличная химия. Они сблизились, когда оба работали в Лондоне, хотя они не спешили вешать на себя ярлыки или двигаться слишком быстро. Но Рита проводит так много времени вне страны, и они уже разговаривают не так часто, как раньше, не говоря уже о том, чтобы делать то, что делают пары, когда они вместе“, - поделился инсайдер. 

Источник отметил, что Рита и Рафферти все еще могут в ближайшем будущем возобновить отношения, но сейчас они больше похожи на друзей.

Рита Ора и Рафферти Лоу
Рита Ора и Рафферти Лоу
Getty images

Напомним, ранее экс-жена Харви Вайнштейна закрутила роман с голливудским актером.

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Теги: Рита Ора, Рафферти Лоу
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Источник: Ivоna bigmir)net

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