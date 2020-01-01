Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Экс-жена Харви Вайнштейна закрутила роман с голливудским актером - СМИ

Комментариев: 0
Новым избранником Джорджины Чапман стал друг Вайнштейна, актер Эдриан Броуди.
Экс-жена Харви Вайнштейна закрутила роман с голливудским актером - СМИ
Экс-жена Харви Вайнштейна закрутила роман с голливудским актером - СМИ
Getty images

Бывшую жену скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна, дизайнера Джорджину Чапман заподозрили в романе с обладателем Оскара, актером Эдрианом Броуди. Об этом сообщает The Sun.

Читай также: Я предлагал роли в обмен на секс, - первое интервью Вайнштейна после скандала

Издание отмечает, слухи о любовных отношениях 43-летней Джорджины и 46-летнего Эдриана появились осенью прошлого года. Как рассказал источник с окружения Чапман, женщину познакомил с Броуди экс-супруг Вайнштейн. Позже пара вновь встретилась на показе купальников в Пуэрто-Рико. 

“Они оставались на связи, когда Джорджина вернулась в Лондон, а затем договорились пойти на несколько неброских свиданий. Очевидно, это все еще только начинается, но Эдриан поражен, а Джорджина - самая счастливая. У нее были жаркие последние пару лет, и, наконец, она готова идти дальше. Ее дети и семья все знают и одобряют“, - прокомментировал инсайдер.

Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Getty images

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейна признали виновным по двум делам о сексуальном насилии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Харви Вайнштейн, Джорджина Чапман, Эдриан Броуди
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь