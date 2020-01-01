Экс-жена Харви Вайнштейна закрутила роман с голливудским актером - СМИ

Новым избранником Джорджины Чапман стал друг Вайнштейна, актер Эдриан Броуди.

Бывшую жену скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна, дизайнера Джорджину Чапман заподозрили в романе с обладателем Оскара, актером Эдрианом Броуди. Об этом сообщает The Sun.

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Издание отмечает, слухи о любовных отношениях 43-летней Джорджины и 46-летнего Эдриана появились осенью прошлого года. Как рассказал источник с окружения Чапман, женщину познакомил с Броуди экс-супруг Вайнштейн. Позже пара вновь встретилась на показе купальников в Пуэрто-Рико.

“Они оставались на связи, когда Джорджина вернулась в Лондон, а затем договорились пойти на несколько неброских свиданий. Очевидно, это все еще только начинается, но Эдриан поражен, а Джорджина - самая счастливая. У нее были жаркие последние пару лет, и, наконец, она готова идти дальше. Ее дети и семья все знают и одобряют“, - прокомментировал инсайдер.

Эдриан Броуди Getty images

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейна признали виновным по двум делам о сексуальном насилии.

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