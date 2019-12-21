Харви Вайнштейна снова обвинили в домогательствах
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна снова обвинили в домогательствах. На этот раз против него подала судебный иск экс-модель Кайя Сокола, передает Los Angeles Times.
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По словам девушки, в 2002 году в возрасте 16 лет она хотела стать актрисой, поэтому договорилась с Вайнштейном о встрече, которая продолжилась дома у продюсера, где он “настойчиво и угрожающе“ пытался склонить девушку к сексу.
Сокола заявила, что в квартире Вайнштейн потребовал, чтобы она разделась и потрогала себя. После этого он снял штаны и попросил 16-летнюю модель потрогать его гениталии, пока он сам прикасался к ее обнаженной груди.
Раньше Сокола принимала участие в групповом иске против бывшего голливудского магната, однако теперь заявила, что не готова идти на перемирие, добавив, что хочет добиться справедливости.
Недавно известная певица Мадонна рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна.
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