Что ждет телезрителей в новом выпуске любимого шоу.

Покорить сердце неземного Холостяка попробует финалистка проекта "Эксы-2" пресс-служба

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6 марта на СТБ стартует самая долгожданная романтическая премьера весны – 10 сезон реалити “Холостяк“. Искать любовь на проекте будет 34-летний пилот, владелец летной школы в Майами – Макс Михайлюк.

Покорить сердце неземного Холостяка попробует финалистка проекта "Эксы-2" пресс-служба

Телеканал начал приоткрывать секреты и показал первых участниц. Покорить неземного Холостяка попробует девушка, которая уже не новичок на телевидении. Эффектная Лея принимала участие в реалити “Эксы-2“.

Покорить сердце неземного Холостяка попробует финалистка проекта "Эксы-2" пресс-служба

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Тогда на проект Лея пришла вместе со своим парнем Виталием. Пара надеялась спасти отношения, но, увы, после окончания реалити они расстались.

Я поняла, что это не любовь и не хочу так жить. Почти семилетние отношения закончились в один день. Я хочу быть счастливой. Хочу, чтобы рядом был человек, который меня поддержит и полюбит такой, какая я есть, – признается Лея.

Покорить сердце неземного Холостяка попробует финалистка проекта "Эксы-2" пресс-служба

По словам девушки, свою любовь она надеется найти на проекте «Холостяк». Лея рассчитывает, что Макс сможет рассмотреть не только ее яркую внешность, но и внутренний мир.

Ранее мы писали, что бывший холостяк Никита Добрынин женится.

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