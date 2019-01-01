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Певица Рита Ора закрутила роман с сыном Джуда Лоу - СМИ

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29-летняя певица Рита Ора вышла в свет с 23-летним Рафферти Лоу.
Певица Рита Ора закрутила роман с сыном Джуда Лоу - СМИ
Певица Рита Ора закрутила роман с сыном Джуда Лоу - СМИ
Getty Images

Всемирно известная британская певица родом из Косово Рита Ора начала встречаться с сыном популярного британского актера Джуда Лоу, Рафферти Лоу. Об этом пишет Daily Mail.

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Как отмечает издание, романтические отношения между 29-летней Ритой и 23-летним Рафферти завязались еще во время съемок в римейке “Оливера Твиста“. А по словам инсайдеров, Ора и Лоу вместе несколько недель и их совсем не смущает разница в возрасте.

На днях влюбленные впервые вместе вышли на публику, держась за руки. В понедельник, 2 декабря, Рита и Рафферти посетили вечеринку по случаю вручения премии British Fashion Awards 2019. Для мероприятия певица выбрала белый брючный костюм и черный топ. Образ она дополнила необычным макияжем, маленькой сумочкой и украшениями. А начинающий актер был одет в черную кофту, черные штаны и белую обувь. Свой наряд Лоу дополнил золотой цепью. 

Рита Ора и Рафферти Лоу
Рита Ора и Рафферти Лоу
Getty Images

Напомним, ранее Рита Ора засветилась в наряде от украинского дизайнера.

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Теги: Рита Ора, Джуд Лоу, Рафферти Лоу
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Источник: Ivоna bigmir)net

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