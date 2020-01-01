"10 лет были прожитыми зря!": Снежана Онопка получила долгожданный развод

Снежана Онопка развелась с бизнесменом Николаем Щуром, который бил ее.

Всемирно известная украинская модель Снежана Онопка получила развод с супругом, бизнесменом Николаем Щуром после 10 месяцев судебных разбирательств. Об этом 33-летняя знаменитость сообщила на своей странице в Инстаграм в среду, 25 ноября.

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В публикации девушка отметила, что 10 лет совместной жизни с Щуром были прожитыми зря. Муж жестоко избивал ее и ее мать. Однако, Снежана поблагодарила экс-возлюбленного за жизненный урок.

“Сегодня спустя 10 месяцев я получила долгожданный развод! Честно вам сказать, я уже и не вспоминала Щура, но забирая этот документ, ко мне пришло осознание того, что 10 лет были прожитыми практически зря! Были и хорошие моменты, безусловно! Я благодарна ему за этот урок в жизни и за прожитые годы!“, - написала Снежана.

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Онопка заявила, что последние 10 месяцев были для нее сущим кошмаром. Но она оказалась намного сильнее, чем думала. Модель поблагодарила родственников и друзей за поддержку во время бракоразводного процесса, а экс-супругу пожелала удачи.

“То что я пережила за эти 10 месяцев, я врагу не пожелаю, но всё таки, как и всегда, я оказалась сильнее чем я думала! Спасибо моей маме и ещё нескольким людям за поддержку! Я желаю ему только удачи, также как и себе! Я считаю, что я достойно пережила боль, потери , одиночество, но я встала на ноги в который раз, и больше, если честно падать не планирую😍Конечно у меня осталось много шрамов на сердце, и я не знаю когда я смогу кому то довериться, но так бывает. И как говорится если вам чуть за 30 и ваш поезд ушёл, не забывайте про яхты и самолёты ✈️“, - подытожила звезда.

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