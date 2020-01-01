Модель Коко Роша родила третьего ребенка: Первое фото из роддома

Канадская супермодель Коко Роша рассекретила пол и имя новорожденного ребенка.

Известная канадская модель Коко Роша и ее муж, дизайнер интерьеров Джеймс Конран в третий раз стали родителями. Об этом 32-летняя знаменитость сообщила на своей странице в Инстаграм.

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Звезда подиумов опубликовала первое фото из роддома, где она держит на руках новорожденную девочку. В описании к свежему кадру Роша рассекретила имя дочери. Малышку назвали Айли Рин.

“Мой муж и я так благодарны за то, что роды прошли благополучно и мы наконец привезли ребенка Айли Рин домой к ее старшей сестре и старшему брату. Это была любовь с первого взгляда для всех. Теперь мы готовы спрятаться дома и пережить эту зиму всей семьей“, - написала модель.

Позже звездная мама опубликовала еще одно фото, где запечатлена вся ее семья с пяти человек. На снимке можно увидеть старших детей Коко - 5-летнюю дочь Айони Джеймс и 2-летнего сына Айвер Имс.

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