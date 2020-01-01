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Экс-муж Славы Каминской расстался с девушкой спустя год отношений

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Эдгар Каминский и Ольга Богатая объявили о расставании.
Экс-муж Славы Каминской расстался с девушкой спустя год отношений
Экс-муж Славы Каминской расстался с девушкой спустя год отношений
instagram.com/bogataya_olga

Бывший супруг участницы популярного дуэта “НеАнгелы“ Славы Каминской, пластический хирург Эдгар Каминский расстался со своей возлюбленной Ольгой Богатой спустя год отношений.

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О разрыве сообщила Ольга на своей странице в Инстаграм. Девушка, которая является арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта, отметила, что их с Эльдаром влюбленность так и не переросла в любовь.

“Все было прекрасно ровно до того момента, пока сердца открылись полноценно. Где-то в глубине души зародилось ощущение: что-то в наших отношениях пошло не так. Постепенно начало приходить понимание, что в наших сердцах так и не родилась любовь, та самая, которая дарит счастье не на мгновение, а навсегда, навечно. Да, влюбленность подарила много радости, страсти и удовольствия. Но просто не переросла в большее. Иногда, к сожалению, так бывает. И если люди честны по отношению к себе и друг другу, влюбленность пройдёт, а уважение останется навсегда“, - поделилась Ольга.

Кроме того, Богатая заявила, что после расставания она смогла сохранить с с пластическим хирургом дружеские отношения.

“Мы пришли к непростому решению для нас двоих - завершить отношения. Я благодарна Эдгару за опыт моей души, яркие эмоции и много счастливых мгновений. Хорошо, когда отношения заканчиваются без иллюзий и обманов. Когда мы их завершили, нам стало легче, а наша дружба укрепилась“, - написала Ольга.

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Теги: Эдгар Каминский, Ольга Богатая, Слава Каминская
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Источник: ivonа bigmir)net

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