Певица Алину Гросу призналась, что недолечилась от COVID-19 и теперь ей стало хуже.

Заболевшая коронавирусом Алина Гросу сообщила, что ее состояние ухудшилось instagram.com/alina_grosu

В конце прошлой недели украинская певица и актриса Алина Гросу рассказала поклонникам, что переболела коронавирусом. 25-летняя артистка рассекретила свои симптомы и призналась, какие лекарства принимала.

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По словам Алины, она не чувствовала запахи и вкусы. Кроме того, у нее была повышенная температура. Певица принимала антибиотики, витамин C и кардиомагнил.

Однако сегодня, 25 ноября, Гросу сообщила подписчикам неприятную новость. Знаменитость заявила, что ее состояние ухудшилось из-за того, что она недолечилась.

“Друзья, самое коварное в короновирусе это недолечиться... Снова лечусь, снова лежу, очень страшно и очень грустно😔 Берегите себя!!!“, - написала Алина.

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