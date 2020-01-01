"Я не позволю клеветать меня": Жена Остапчука обратилась к его бывшей супруге

Нынешняя жена ведущего Владимира Остапчука, Кристина Остапчук ответила на обвинения его бывшей супруги Елены Войченко.

Жена украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук записала видеообращение к его бывшей супруге Елене Войченко. Девушка разместила несколько коротких видео в Инстаграм-Сторис, где призвала Войченко “начать жить своей жизнью“.

Читай также: “Живи своей жизнью“: Владимир Остапчук публично обвинил бывшую жену во лжи

Кристина заявила, что более года терпела упрели экс-жены Остапчука, однако, после недавнего интервью Елены в программе “Світське життя“, она решила публично прокомментировать их конфликт.

“Я хочу обратиться к тебе, Елена. Я знаю, что ты смотришь мои истории и это уже не раз было понятно, также твои подруги, к вам тоже есть пару слов. Мне не надо ходить на хайповые передачи, потому что ты увидишь все здесь, а также все остальные. Обращусь к тебе по имени, не так обычно, как обращаешься ты ко мне ежедневно на протяжении года. Все свои сообщения Владимиру ты начинаешь словами: твоя с*ка, шл*ха, бл*дь, сосалка, проститутка, что там еще в твоем лексиконе есть и так далее. Я это все терпела, потому что, наверное, я думала, что может быть тебе сложно и нелегко – развод все дела. Также я с нейтралитетом отнеслась к тому, что ты начала писать моим подписчикам, да-да, Лен, оказывается, они мне все потом скидывали, что я бесплодная, что я бесплодная проститутка. Также я с нейтралитетом стерпела, когда вы вместе с подругами начали писать моим спикерам, которые выступают на мероприятиях ORA, в том, что позор выступать на мероприятиях шл*хи, с*ки и проститутки. В общем, я стерпела многое и не собиралась это все комментировать, но после выступления у “Світського життя“ а также вчерашней передачи...“

Далее нотариус запостила отрывки из программы, где Елена рассказывает Кате Осадчей, что якобы она нашла доказательства общения Кристины и Владимира в телефоне тогда еще мужа. Таким образом, Войченко заявила, что Горняк стала причиной их с Остапчуком развода.

Ты прекрасно, знаешь, что я не писала Владимиру “коханий, давай вирішуй, давай определяйся“ и все остальное, что ты говоришь в этих сообщениях. Также, ты и я прекрасно знаем, что я не стала причиной вашего развода с Вовой, что я не уводила у тебя мужа. Но ты выбрала такой путь. Тебе легче переложить на меня ответственность. Ты выбрала такой путь и это твой выбор, но я не позволю на всю страну клеветать меня, я не позволю на всю страну рассказывать, как я жила по твоим каким-то пониманиям, а также придумывать какие-то другие истории. Я и моя жизнь – это лишь моя жизнь и тебя она абсолютно никак не касается. Прошу тебя перестать собирать про меня сплетни, прошу тебя перестать додумывать про меня истории, прошу тебя перестать давать оценочные суждения моей жизни, потому что твоей жизни я не даю оценочных суждений. Прошу тебя перестать писать Владимиру про меня гадости в надежде, что это нас разлучит. Лена, я люблю Владимира и я очень честна перед ним, у нас все хорошо. Я счастлива в браке, он счастлив. Я искренне желаю тебе встретить мужчину, который оценит тебя по достоинству, который даст тебе любовь, теплоту и взаимопонимание. Перестань лезть, пожалуйста, мою жизнь, перестань меня клеветать и писать гадости“.

Читай также: Бывшая девушка Брэда Питта поразила Сеть гибкостью

Кроме того, Кристина высказалась о заявлении Елены, что якобы Владимир не общается с детьми и дает на них мало денег. Нынешняя жена Остапчука отметила, что это Войченко запрещает ведущему видеться с дочерью и сыном.

“Мне очень больно смотреть, когда Вова приходит домой и говорит, что в очередной раз Лена не дала детей, в очередной раз Лена вызвала полицию, когда я приехал в садик или в школу и захотел погулять с детьми. Я надеюсь, что придет то время, когда ты поймешь, что я не враг твоим детям и что я к ним прекрасно отношусь. Я думаю, что я высказала все, очень надеюсь, что эта тема меня перестанет касаться и останутся только ваши моменты по поводу детей. Я уже не удивлюсь, потому что я не знаю, на что ты готова дальше, судя по тому, как ты прямо в камеру говоришь вещи, которых нет и не было. План потопа Владимира у тебя большой, но все-таки надеюсь, что ты одумаешься, начнешь жить своей жизнью, не моей, не нашей, и я очень надеюсь, что Вова найдет общий язык по поводу детей и мы все заживем мирно“, - подытожила Кристина Остапчук.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: