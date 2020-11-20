Узнайте, как прошел полуфинал "Танців з зірками 2020" 22 ноября.

"Танці з зірками 2020": Кто покинул шоу за шаг до Суперфинала instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 22 ноября, на “1+1“ состоялся полуфинал “Танців з зірками 2020“, во время которого звездные участницы исполнили по три танца: первый - из латиноамериканской программы, второй - из классической и еще один танец с ведущими шоу. Впервые в истории проекта Юрий Горбунов и Тина Кароль станцевали со звездами.

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В тринадцатом выпуске в ролях ведущих балкона выступили экс-участники “Танців з зірками 2020“, певец Олег Винник и ведущая Ольга Фреймут. А четвертым приглашенным судьей шоу вновь стала эпатажная ведущая и финалистка “Танців з зірками 2018“ Леся Никитюк.

Первыми на паркет в этот вечер вышли певица Санта Димопулос и ее парнер Макс Леонов. Пара исполнила ча-ча-ча под известный хит MONATIK - “Мокрая“. Судьи поставили им 40 баллов.

Фронтвумен “The Hardkiss“ Юлия Санина и Дмитрий Жук перевоплотились в Золушку и Прекрасного принца в венском вальсе. Выступление пары оценили в 40 баллов.

Далее Юрий Горбунов продемонстрировал квикстеп вместе с Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком. Звездное трио перевоплотилось в героев “За двумя зайцами“. Ведущий и участники получили 40 баллов от судей.

После первых трех выступлений на паркете появился специальный гость вечера, певец Иван Дорн со своим треком “Ренессанс“.

Санта Димопулос и Макс Леонов показали еще один квикстеп. Они станцевали под знаменитый трек “We No Speak Americano“ и получили от жюри 39 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк продемонстрировали пасодобль. Паре поставили 37 баллов.

Тина Кароль исполнила горячую румбу вместе с рок-дивой Юлией Саниной и Дмитрием Жуком под песню “Lady in red“. Звездное трио получило 40 баллов.

На паркете состоялось еще одно музыкальное выступление. Певец LAUD исполнил свой горячий хит “Грязные танцы“.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк в третий раз вышли на паркет с фокстротом под хит группы “Океан Ельзи“. Судьи поставили им 39 баллов.

Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнили зажигательную самбу. Жюри оценило их танец в 39 баллов.

Ведущий балкона Олег Винник станцевал танго вместе с “черной пантерой“ Сантой Димопулос и Максом Леоновым. Трио получило 40 баллов от судей.

Турнирная таблица полуфинала “Танців з зірками 2020“:

После выступлений всех звездных пар на паркете появились финалисты “Танців з зірками 2018“ Иракли Макацария и Яна Заяц. Они станцевали зажигательное фламенко.

А после этого кумир миллионов Олег Винник исполнил свой хит “Як жити без тебе“.

В конце эфира стало известно, какие пары прошли в суперфинал “Танців з зірками 2020“. Ведущие шоу объявили, что в этот вечер никто не покидает проект. Таким образом, все три три пары полуфиналистов Юлия Санина Дмитрий Жук, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Санта Димопулос и Макс Леонов поборются за кубок победителей в следующем выпуске 28 ноября.

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