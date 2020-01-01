Бывшая девушка Брэда Питта поразила Сеть гибкостью
Бывшая возлюбленная знаменитого голливудского актера и двукратного обладателя “Оскара“ Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски поразила подписчиков эффектной фотографией. Звезда в откровенном наряде похвасталась своей гибкостью.
Читай также: Блондинка без бровей: Анджелина Джоли шокировала новым образом для фильма
На странице в Инстаграм 27-летняя красотка опубликовала кадр из новой фотосессии для
для чешского Harper's BAZAAR, где она стала на “мостик“ на огромном столе. Девушка была одета в серое короткое пальто, которое оголило ее длинные и стройные ноги. Образ Николь дополнили черные туфли на высоком каблуке.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Ана де Армас засветила бриллиантовое кольцо после слухов о разрыве с Аффлеком
- Модель Алина Байкова показала, как загорает в бикини в Майами
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил