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Бывшая девушка Брэда Питта поразила Сеть гибкостью

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Немецкая модель Николь Потуральски продемонстрировала "мостик" на столе.
Бывшая девушка Брэда Питта поразила Сеть гибкостью
Бывшая девушка Брэда Питта поразила Сеть гибкостью
instagram.com/nico.potur

Бывшая возлюбленная знаменитого голливудского актера и двукратного обладателя “Оскара“ Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски поразила подписчиков эффектной фотографией. Звезда в откровенном наряде похвасталась своей гибкостью.

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На странице в Инстаграм 27-летняя красотка опубликовала кадр из новой фотосессии для
для чешского Harper's BAZAAR, где она стала на “мостик“ на огромном столе. Девушка была одета в серое короткое пальто, которое оголило ее длинные и стройные ноги. Образ Николь дополнили черные туфли на высоком каблуке.

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Теги: Брэд Питт, Николь Потуральски
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Источник: ivonа bigmir)net

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