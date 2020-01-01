Бывшая девушка Брэда Питта поразила Сеть гибкостью

Немецкая модель Николь Потуральски продемонстрировала "мостик" на столе.

Бывшая возлюбленная знаменитого голливудского актера и двукратного обладателя “Оскара“ Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски поразила подписчиков эффектной фотографией. Звезда в откровенном наряде похвасталась своей гибкостью.

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На странице в Инстаграм 27-летняя красотка опубликовала кадр из новой фотосессии для

для чешского Harper's BAZAAR, где она стала на “мостик“ на огромном столе. Девушка была одета в серое короткое пальто, которое оголило ее длинные и стройные ноги. Образ Николь дополнили черные туфли на высоком каблуке.

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