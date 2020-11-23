"Живи своей жизнью": Владимир Остапчук публично обвинил бывшую жену во лжи

Украинский телеведущий Владимир Остапчук не может найти общий язык с матерью его детей.

Владимир Остапчук публично обвинил бывшую жену во лжи instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный ведущий Владимир Остапчук опроверг слова бывшей супруги Елены Войченко, которые она озвучила в интервью для программы «Світське життя». По словам Елены, Владимир оказывает недостаточную финансовую помощь и не проявляет желание в общении с детьми:

“Владимир помогает платить за школу и детский сад детей, дает детям на карточку по 10 тыс. грн в месяц. После вашего интервью он единоразово увеличил эту сумму, и чеки выложил в соцсетях, - рассказала Елена Кате Осадчей. - Я просила его брать детей, знакомить, настаивала, чтобы он больше общался с детьми до свадьбы, чтобы они присутствовали на свадьбе, понимали, что происходит. Но решили иначе».

Однако Владимир на своей странице в Инстаграм поделился другой версией, где рассказал о том, что содержит своих детей, предоставив чеки, а его бывшая супруга препятствует общению с детьми, поэтому он намерен решить этот вопрос в суде. Также Остапчук посоветовал жене жить своей жизнью, а не его:

«Подумай о детях, они это увидят, прочитают. Поставь точку, переступи, прошло больше года. Не живи моей жизнью, живи своей. Ты живешь с синдромом жертвы, тебе в нем безумно удобно, тебе хочется, чтобы тебя постоянно жалели, рассказывали, какая ты бедная, несчастная. Но ты сильная женщина, пойми это наконец».

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