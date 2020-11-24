Оля Полякова записала гневное видеообращение к украинским женщинам

Певица Оля Полякова ответила хейтерам на критику ее фотографий в соцсетях.

Одна из самых популярных артисток Украины, певица, актриса и ведущая Оля Полякова в очередной раз нарвалась на критику пользователей Сети.

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Знаменитость опубликовала снимок, где она в пикантной позе сидела на стуле. После чего Оля получила множество комментариев от хейтеров о том, что она ведет себя “нагло и неприлично“.

facebook.com/polyakovamusic

Полякова решила прокомментировать в Facebook обвинения в недостойном поведении. Артистка записала видеообращение к подписчицам и заявила, что в Украине главный враг женщины - это другая женщина. Певица отметила, что в нашей стране именно женщины популяризируют сексизм и эйджизм. Оля призвала всех поддерживать друг друга, а не “топить“.

“В одном прекрасном интервью одна трансгендерная женщина сказала, что ЛГБТ-сообщество – самое обозленное и самое гомофобное в мире, что они сами друг друга ненавидят. Так вот я вам скажу, что женщины точно так же в нашей стране ненавидят друг друга. Под моим последним постом, особенно в Facebook, там где женщины постарше, столько желчи, столько зависти, злости, я бы даже сказала. Девчонки, получается, что женщины у нас жрут женщин. Женщины развивают и популяризируют сексизм, эйджизм, ненавидят чужую молодость, чужую красоту. То ли плача о своей, то ли забыв о своей. Девчонки, так же нельзя! Мы же с вами женщины. Давайте поддерживать друг друга. Давайте говорить, что мы молоды, красивы, сексуальны. Прекратите топить друг друга“, – сказала в ролике Полякова.

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