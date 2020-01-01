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"Танці з зірками 2020": Леся Никитюк пришла на шоу лысой

Спецтема: Танцы со звездами 2020
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Леся Никитюк вновь стала приглашенной судей проекта "Танці з зірками 2020".
"Танці з зірками 2020": Леся Никитюк пришла на шоу лысой
"Танці з зірками 2020": Леся Никитюк пришла на шоу лысой
instagram.com/lesia_nikituk

В воскресенье, 22 ноября, на “1+1“ показали тринадцатый эфир “Танців з зірками 2020“. Четвертым приглашенным членом жюри вновь стала эпатажная ведущая и финалистка “Танців з зірками 2018“ Леся Никитюк.

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Артистка шокировала зрителей, судей и участников проекта своим новым образом. Так, во время оценивания первого выступления, ча-ча-ча от Санты Димопулос и Макса Леонова, Леся заявила, что “взяла себе по чуть-чуть каждого члена жюри“.

Так, по словам телезвезды, от Екатерины Кухар ей достался образ Черного лебедя и черная душа, от Григория Чапкиса - большой танцевальный опыт и небольшая пенсия, а от Влада Ямы - “все самое лучшее“. После этих слов Никитюк сняла светлый парик и показала лысину. 

Смотрите видео момента с 7:48

Леся Никитюк пришла на шоу
Леся Никитюк пришла на шоу "Танці з зірками 2020" лысой
Скриншот

Леся Никитюк пришла на шоу
Леся Никитюк пришла на шоу "Танці з зірками 2020" лысой
Скриншот

Судя по Инстаграм-Сторис ведущей, скорее всего это грим, так как Леся перед эфиром “Танців з зірками“ показала видео, где стилист зачесывает ей волосы.

Леся Никитюк пришла на шоу
Леся Никитюк пришла на шоу "Танці з зірками 2020" лысой
Скриншот

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Теги: Леся Никитюк, Танці з зірками 2020
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Источник: ivonа bigmir)net

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