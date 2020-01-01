Впервые за 15 лет: Тину Кароль уговорили станцевать на "Танцях з зірками 2020"
В воскресенье, 22 ноября, прошел грандиозный полуфинал проекта “Танці з зірками 2020“. На этот раз звездные участницы вместе со своими партнерами исполнили по три танца, один из которых был с ведущими шоу.
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В тринадцатом выпуске Санта Димопулос и Макс Леонов станцевали жаркое танго с ведущим балкона Олегом Винником. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк превратились в квикстепе в героев “За двумя зайцами“ вместе с Юрием Горбуновым.
А вот ведущая и певица Тина Кароль исполнила нежную румбу вместе с фронтвумен “The Hardkiss“ Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком. Звездное трио станцевало под песню “Lady in red“ и получило от судей максимальную оценку - 40 баллов.
Отметим, что Тину Кароль неоднократно уговаривали принять участие в “Танцях з зірками“. Однако, только спустя 15 лет существования проекта певица решила выйти на паркет, чтобы поддержать свою подругу Юлию Санину.
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