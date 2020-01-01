Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Впервые за 15 лет: Тину Кароль уговорили станцевать на "Танцях з зірками 2020"

Спецтема: Танцы со звездами 2020
Комментариев: 0
В полуфинале "Танців з зірками 2020" звездные участники станцевали с ведущими проекта.
Впервые за 15 лет: Тину Кароль уговорили станцевать на "Танцях з зірками 2020"
Впервые за 15 лет: Тину Кароль уговорили станцевать на "Танцях з зірками 2020"
instagram.com/tina_karol

В воскресенье, 22 ноября, прошел грандиозный полуфинал проекта “Танці з зірками 2020“. На этот раз звездные участницы вместе со своими партнерами исполнили по три танца, один из которых был с ведущими шоу. 

Читай также: «Мужчина моей мечты»: Тина Кароль сделала откровенное признание

В тринадцатом выпуске Санта Димопулос и Макс Леонов станцевали жаркое танго с ведущим балкона Олегом Винником. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк превратились в квикстепе в героев “За двумя зайцами“ вместе с Юрием Горбуновым. 

А вот ведущая и певица Тина Кароль исполнила нежную румбу вместе с фронтвумен “The Hardkiss“ Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком. Звездное трио станцевало под песню “Lady in red“ и получило от судей максимальную оценку - 40 баллов.

Отметим, что Тину Кароль неоднократно уговаривали принять участие в “Танцях з зірками“. Однако, только спустя 15 лет существования проекта певица решила выйти на паркет, чтобы поддержать свою подругу Юлию Санину.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Танці з зірками 2020, Тина Кароль, Юлия Санина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь