Оля Полякова показала, как квасит со звездными подругами
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как проходят встречи знаменитых подруг. В гости к певице пришли телеведущая Маша Ефросинина и фэшн-фотограф Соня Плакидюк. Однако звезды не только весело провели время, а и приготовили вкусные блюда. По словам Сони, девушки приготовили 100 килограммов квашеной капусты, сварили борщ, сделали оливье и устроили фотосессию:
«Сначала квасили, потом — лежали: все, как у всех!😂 С @polyakovamusic @mashaefrosinina время летит, как птичка. Больше - в наших сториз и эфирах❣».
Поклонникам понравилось звездное трио, и они рассыпались в комплиментах:
«Главное, все высокие, красивые, рыженькая, темненькая и светленькая🌟🌟🌟».
«Прям новый состав Виагры 😍😍😍».
«Крутые:)))👍❤».
«Оля, ну нравишься ты мне без макияжа».
«Очень милые!»
«Три красотки».
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