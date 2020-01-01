Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками, как проводит досуг в компании известных подруг.

Оля Полякова показала, как квасит со звездными подругами instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как проходят встречи знаменитых подруг. В гости к певице пришли телеведущая Маша Ефросинина и фэшн-фотограф Соня Плакидюк. Однако звезды не только весело провели время, а и приготовили вкусные блюда. По словам Сони, девушки приготовили 100 килограммов квашеной капусты, сварили борщ, сделали оливье и устроили фотосессию:

«Сначала квасили, потом — лежали: все, как у всех!😂 С @polyakovamusic @mashaefrosinina время летит, как птичка. Больше - в наших сториз и эфирах❣».

Поклонникам понравилось звездное трио, и они рассыпались в комплиментах:

«Главное, все высокие, красивые, рыженькая, темненькая и светленькая🌟🌟🌟». «Прям новый состав Виагры 😍😍😍». «Крутые:)))👍❤». «Оля, ну нравишься ты мне без макияжа». «Очень милые!» «Три красотки».

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