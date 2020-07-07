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"Вам, конечно, виднее": Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике

Комментариев: 1
Пользователи Сети заявили, что ведущая "потеряла свою индивидуальность" из-за походов к пластическим хирургам.
"Вам, конечно, виднее": Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике
"Вам, конечно, виднее": Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике
instagram.com/mashaefrosinina

Известную ведущую, актрису, блогера и общественного деятеля Машу Ефросинину заподозрили в пластических операциях. Поводом стало ее новое селфи в Инстаграм, где она позирует в голубой рубашке и с макияжем с акцентом на глаза.

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41-летнюю артистку засыпали обвинения в том, что она изменила свою внешность с помощью пластических хирургов и из-за этого потеряла свою индивидуальность.

Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике
Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике
скриншот

  • “Мне на Настю Каменских похожа. А до пластики - глаз не оторвать, на турецкую актрису была похожа из фильма Королек птичка певчая. (не сериала)
  • @mashaefrosinina мені здавалось у вас не було явних комочків біша.
  • Марія, Ви втратили свою індивідуальність
  • @mashaefrosinina Mаша, скажите, это make-up? Или, что вы сделали с глазами, если это не пластика?
  • Маша ви чудова: але на цьому фото 'Маша -та не наша '
  • Це не Маша. Маша краща. Це цифрова копія.
  • Абсолютно не схожа.
  • Ви щось схудли на обличчі, або це такий макіяж😀
  • Вообще не понять кто это

Не удержался от комментария и друг Ефросининой, известный ведущий и шоумен Сергей Притула.

“Тільки не потрібно прикидатися, Машенька! Ви не дурочка з переулочка! Всі в Україні дуже добре знають, що ви робили ринопластику, зробили пластику обличчя, грудей і сідниць! А всі ці ваші відосикі, що ви спортом займаєтеся і типу правильно харчуєтеся - це залиште для наївних! А нас не обдуриш! Хаха!“ - с юмором написал артист.

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Маша также ответила на некоторые обвинения подписчиков. Звезда заявила, что никогда не делала пластику и добавила, что у нее наконец-то появилось ощущение, что она - индивидуальность.

“Какая пластика? Я лично живу с ощущением, что наконец-то приобрела индивидуальность! Но вам, конечно, виднее“, - ответила ведущая.

Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике
Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике
скриншот

Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике
Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике
скриншот

Ранее Ефросинина рассказала о жутком падении с лестницы.

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Теги: Маша Ефросинина, пластика
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
trgvm1    07.07.2020, 17:26
Оценка:  0
trgvm1
просто она дура и не кто
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