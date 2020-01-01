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"Думала, что все сломала": Ефросинина рассказала о жутком падении с лестницы

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Ведущая получила сильный ушиб.
"Думала, что все сломала": Ефросинина рассказала о жутком падении с лестницы
"Думала, что все сломала": Ефросинина рассказала о жутком падении с лестницы
instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая, актриса, блогер и общественный деятель Маша Ефросинина поделилась с поклонниками неприятной новостью. Звезда призналась, что ей пришлось отказаться от своих планов на выходные из-за травмы.

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Так, на своей странице в Инстаграм 41-летняя знаменитость рассказала, что поскользнулась на лестнице. Маша написала, что после падения очнулась с мыслью, что все сломала. Однако медики заявили, что все обошлось только сильным ушибом.

“Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах... Вы не понимаете, что у меня было запланировано на эти выходные: дни рождения друзей, разбор гардероба, пикник с семьей в честь больших событий в жизни нашего папы, собственно, сам сегодняшний День Папы...... И что? Правильно: Вышла на лестничную клетку в пятницу, решительно не пользуясь лифтом, ринулась вниз, и на первой же ступеньке фигааааак и поскользнулась (не ходите в плоских шлёпках по лестницам 😩) Очнулась на последней ступени с одной мыслью: мне трында- всё сломала! Дальше шок, врачи, испуганные домашние, и синяк на пол тела... Всё, обошлось, слава Богу, сильнейшим ушибом🙏🏻 И вот уже вторые сутки я заедаю черешней накрывшиеся моей, пардон, синей жопой, выходные... Я вообще любила раньше поскулить: айайай, за что мне, да почему? А в этот раз ежесекундно повторяю: Спасибо, Вселенная, что всё обошлось вот так- сильным испугом и распухшей левой булкой“, - поделилась историей Ефросинина.

Ефросинина рассказала о жутком падении с лестницы
Ефросинина рассказала о жутком падении с лестницы
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Ранее мы писали о стильных образах Маши Ефросининой.

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: Ivona bigmir)net

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