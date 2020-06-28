Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

На черешне: Маша Ефросинина оголила плоский животик

Комментариев: 0
Ведущая показала, как провела выходные.
На черешне: Маша Ефросинина оголила плоский животик
На черешне: Маша Ефросинина оголила плоский животик
instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая, актриса, блогер, дизайнер и общественный деятель Маша Ефросинина опубликовала в соцсети свежий ролик, в котором продемонстрировала стройную фигуру.

Читай также: До и после макияжа: Ефросинина показала, как меняется ее внешность

Так, на странице знаменитости в Инстаграм появилось яркое летнее видео, где она с плетеной корзиной собирает черешню. Для работы в саду Маша выбрала красный костюм в белый горошек, который состоял из топа и длинной прямой юбки. Наряд выгодно подчеркнул идеальный пресс ведущей. Свой образ Ефросинина дополнила солнцезащитными очками с белой оправой.

“На черешне...“, - лаконично подписала телезвезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На черешне ... #Sundays

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Поклонники засыпали ведущую комплиментами в комментариях под видео:

  • Фигурка 😃
  • Машка-красівашка 😁👍👍
  • Фигасси пресс, Маруся 😮💥💥💥
  • О Боже😍😍😍 ну як можна бути такою класною?
  • Какая же вы красотка! Не перестаю любоваться🌹
  • Маша, Ваш пресс - это нечто! 😍

Ранее Ефросинина рассказала о жутком падении с лестницы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Маша Ефросинина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь