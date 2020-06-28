На черешне: Маша Ефросинина оголила плоский животик
Украинская ведущая, актриса, блогер, дизайнер и общественный деятель Маша Ефросинина опубликовала в соцсети свежий ролик, в котором продемонстрировала стройную фигуру.
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Так, на странице знаменитости в Инстаграм появилось яркое летнее видео, где она с плетеной корзиной собирает черешню. Для работы в саду Маша выбрала красный костюм в белый горошек, который состоял из топа и длинной прямой юбки. Наряд выгодно подчеркнул идеальный пресс ведущей. Свой образ Ефросинина дополнила солнцезащитными очками с белой оправой.
“На черешне...“, - лаконично подписала телезвезда.
Поклонники засыпали ведущую комплиментами в комментариях под видео:
- Фигурка 😃
- Машка-красівашка 😁👍👍
- Фигасси пресс, Маруся 😮💥💥💥
- О Боже😍😍😍 ну як можна бути такою класною?
- Какая же вы красотка! Не перестаю любоваться🌹
- Маша, Ваш пресс - это нечто! 😍
Ранее Ефросинина рассказала о жутком падении с лестницы.
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