На черешне: Маша Ефросинина оголила плоский животик

Ведущая показала, как провела выходные.

Украинская ведущая, актриса, блогер, дизайнер и общественный деятель Маша Ефросинина опубликовала в соцсети свежий ролик, в котором продемонстрировала стройную фигуру.

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Так, на странице знаменитости в Инстаграм появилось яркое летнее видео, где она с плетеной корзиной собирает черешню. Для работы в саду Маша выбрала красный костюм в белый горошек, который состоял из топа и длинной прямой юбки. Наряд выгодно подчеркнул идеальный пресс ведущей. Свой образ Ефросинина дополнила солнцезащитными очками с белой оправой.

“На черешне...“, - лаконично подписала телезвезда.

Поклонники засыпали ведущую комплиментами в комментариях под видео:

Фигурка 😃

Машка-красівашка 😁👍👍

Фигасси пресс, Маруся 😮💥💥💥

О Боже😍😍😍 ну як можна бути такою класною?

Какая же вы красотка! Не перестаю любоваться🌹

Маша, Ваш пресс - это нечто! 😍

Ранее Ефросинина рассказала о жутком падении с лестницы.

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