Известный ведущий опубликовал архивное фото со времен "Подъема".

Юрий Горбунов показал, как он и Маша Ефросинина выглядели 20 лет назад instagram.com/mashaefrosinina

В понедельник, 25 мая, известная украинская ведущая и актриса Маша Ефросинина отметила 41-й день рождения. По случаю праздника ведущий Юрий Горбунов решил поделиться архивной фотографией с именинницей.

Читай также: “Муж не умеет делать красивые фото“: Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры

Так, на своей странице в Инстаграм 49-летний артист показал кадр со времен проекта “Подъем“ на Новом канале. В начале 2000-х Горбунов и Ефросинина были соведущими утреннего шоу. На фото 20-летней давности Юрий предстал в рубашке в розовую полоску и кудрявыми волосами. Маша позировала в желтом гольфе и в жилетке с ярким орнаментом.

“Маруся, нехай твоя душа, серце, розум і настрій, будуть завжди такими молодими і життєрадісними, як на цьому фото!! І нехай все в твоєму житті станеться так, як ти хочеш!! З Днем народження!! цілую!!“, - поздравил Ефросинину ведущий.

Как Юрий Горбунов и Маша Ефросинина выглядели 20 лет назад Скриншот

Ранее мы писали о стильных образах Маши Ефросининой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.