Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Юрий Горбунов показал, как он и Маша Ефросинина выглядели 20 лет назад

Комментариев: 0
Известный ведущий опубликовал архивное фото со времен "Подъема".
Юрий Горбунов показал, как он и Маша Ефросинина выглядели 20 лет назад
Юрий Горбунов показал, как он и Маша Ефросинина выглядели 20 лет назад
instagram.com/mashaefrosinina

В понедельник, 25 мая, известная украинская ведущая и актриса Маша Ефросинина отметила 41-й день рождения. По случаю праздника ведущий Юрий Горбунов решил поделиться архивной фотографией с именинницей.

Читай также: “Муж не умеет делать красивые фото“: Именинница Ефросинина запостила праздничные кадры

Так, на своей странице в Инстаграм 49-летний артист показал кадр со времен проекта “Подъем“ на Новом канале. В начале 2000-х Горбунов и Ефросинина были соведущими утреннего шоу. На фото 20-летней давности Юрий предстал в рубашке в розовую полоску и кудрявыми волосами. Маша позировала в желтом гольфе и в жилетке с ярким орнаментом.

“Маруся, нехай твоя душа, серце, розум і настрій, будуть завжди такими молодими і життєрадісними, як на цьому фото!! І нехай все в твоєму житті станеться так, як ти хочеш!! З Днем народження!! цілую!!“, - поздравил Ефросинину ведущий.

Как Юрий Горбунов и Маша Ефросинина выглядели 20 лет назад
Как Юрий Горбунов и Маша Ефросинина выглядели 20 лет назад
Скриншот

Ранее мы писали о стильных образах Маши Ефросининой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Юрий Горбунов, Маша Ефросинина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь