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До и после макияжа: Ефросинина показала, как меняется ее внешность

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Ведущая сообщила, что вернулась к работе после карантина.
До и после макияжа: Ефросинина показала, как меняется ее внешность
До и после макияжа: Ефросинина показала, как меняется ее внешность
instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая, актриса, блогер и общественный деятель Маша Ефросинина вернулась к работе на телевидении после карантина. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, опубликовав новое видео.

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В аккаунте 41-летней знаменитости появился короткий ролик, в котором можно увидеть, как меняется внешность Маши после нанесения профессионального макияжа. Сначала артистка позирует в гримерке в светлой рубашке, с распущенными волосами и без косметики на лице.

Однако уже через несколько секунд Ефросинина появляется в кадре в клетчатом наряде синего цвета с элегантным макияжем и прической. Ролик звезда сопроводила хитом Бритни Спирс “Gimme More“.

“Возвращение к работе ✌🏻“, - подписала видео ведущая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back to work ✌🏻

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Ранее мы писали о стильных образах Маши Ефросининой.

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: Ivona bigmir)net

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