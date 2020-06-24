Ведущая сообщила, что вернулась к работе после карантина.

До и после макияжа: Ефросинина показала, как меняется ее внешность instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая, актриса, блогер и общественный деятель Маша Ефросинина вернулась к работе на телевидении после карантина. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, опубликовав новое видео.

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В аккаунте 41-летней знаменитости появился короткий ролик, в котором можно увидеть, как меняется внешность Маши после нанесения профессионального макияжа. Сначала артистка позирует в гримерке в светлой рубашке, с распущенными волосами и без косметики на лице.

Однако уже через несколько секунд Ефросинина появляется в кадре в клетчатом наряде синего цвета с элегантным макияжем и прической. Ролик звезда сопроводила хитом Бритни Спирс “Gimme More“.

“Возвращение к работе ✌🏻“, - подписала видео ведущая.

Ранее мы писали о стильных образах Маши Ефросининой.

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