Маша Ефросинина раскрыла неожиданные факты о своей маме

Ведущая поделилась редкими кадрами с мамой и дочерью.

Популярная украинская ведущая, актриса и общественный деятель Маша Ефросинина показала трогательные семейные кадры и поделилась воспоминаниями с детства и юности.

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На своей странице в Инстаграм 41-летняя знаменитость разместила фотографию со своей дочерью Наной и мамой Людмилой.

В описании к свежему снимку ведущая высказалась о роли матери в жизни девочек. Так, Маша вспомнила, как ее мама всегда ее поддерживала и прививала веру в себя.

“В мои четыре года мама привела меня на балет! Ей сказали: “девочку мы не возьмём - она будет крупной!“. Моя мама им подробно рассказала, что они ещё локти будут себе кусать, что упустили великий талант:) Когда постарше я расплакалась дома от того, что уже два года танцую на бальных танцах в паре с девочкой, так как все мальчики от меня шарахаются, как от дылды, мама сказала, что не очень-то она всегда любила бальные и, вообще, в народных больше мужественных парней! И отвела меня в ансамбль “Крым“. О своём первом поцелуе я рассказала маме.. Не подружке, а маме. В школе меня высмеяли, мол, кто так делает? Когда мы с классом наклюкались домашним винишком у моей подруги Чибы, ее мама вместе с моей мило уложили нас всех спать... Мама с детства и по сей день твердит мне, что я её гордость..“, - вспомнила Ефросинина.

Артистка призналась, что как и когда-то ее мама, своей любовью, поддержкой и уважением хочет помочь своей дочери научиться всегда верить в себя.

“Сегодня, когда я вижу, что моя дочь совершает свои ошибки, я говорю ей слова моем мамы мне: “Доченька, действуй, а я поддержу тебя всегда, даже если от тебя отвернётся мир!“.... Жизнь устроена так, что маленькой девочкой ты не понимаешь, насколько важна мамина вера в тебя! На ее слова: “Доченька, ты самая красивая девочка на планете!“ - Ты несомненно говоришь: “Да ладно, это потому что я твоя дочь 🙄“ К ее шёпоту: “Всё будет хорошо, ты справишься“ - ты скептически относишься, как к безысходной успокоительной родительской фразе... И только, став самой мамой девочки, ты понимаешь, что, если бы тебе предложили выбрать одну суперспособность, ты определённо бы выбрала умение уберечь свою малышку от жестокости мира.. Но увы, всё, что реально ты можешь - это просто давать ей веру в себя - своей любовью, поддержкой и уважением её личности...“, - написала Маша.

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