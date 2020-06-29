"Горячая штучка": Маша Ефросинина поразила пикантными кадрами

Ведущая показала бэкстейдж новой фотосессии.

Популярная украинская ведущая, актриса и общественный деятель Маша Ефросинина поразила подписчиков своей сексуальностью. Артистка опубликовала в соцсети свежий ролик со съемок новой фотосессии.

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Так, на странице знаменитости в Инстаграм появилось пикантное видео, где она чувственно позирует на камеру с нежным макияжем и в темном наряде с оголенными плечами. В ролике можно услышать подсказки от фотографа Ростислава Рипки.

В описании к горячим кадрам Ефросинина отметила, что музыка помогает ей позировать в откровенных фотосессиях. В видео прозвучала композиция Rival - “Call It Love“.

“Хорошая музыка - это как хороший секс...“, - написала Маша на английском языке.

Поклонники отметили, что ролик получился очень сексуальным:

Эстетическая сексуальность❤️ как же вам к лицу😍

Боже, как завораживает, я аж подзалип)) Мария, вы шикарны)

Ваааау, Маша, это очень красиво 😍

Волшебно👏сама себя прям захотела🔥🔥🔥😂

Артистично, ніжно ця роль вийшла!

Що витворяє ця гаряча штучка😂🔥❤️

Как же красиво 🍒

А шея то какая 🔥

Маша - Богиня, Афродита, и просто красавица!!!!! 💣💣💣💣💣💣💣💣💣

Ранее Ефросинина рассказала о жутком падении с лестницы.

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