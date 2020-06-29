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"Горячая штучка": Маша Ефросинина поразила пикантными кадрами

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Ведущая показала бэкстейдж новой фотосессии.
"Горячая штучка": Маша Ефросинина поразила пикантными кадрами
"Горячая штучка": Маша Ефросинина поразила пикантными кадрами
instagram.com/mashaefrosinina

Популярная украинская ведущая, актриса и общественный деятель Маша Ефросинина поразила подписчиков своей сексуальностью. Артистка опубликовала в соцсети свежий ролик со съемок новой фотосессии.

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Так, на странице знаменитости в Инстаграм появилось пикантное видео, где она чувственно позирует на камеру с нежным макияжем и в темном наряде с оголенными плечами. В ролике можно услышать подсказки от фотографа Ростислава Рипки.

В описании к горячим кадрам Ефросинина отметила, что музыка помогает ей позировать в откровенных фотосессиях. В видео прозвучала композиция Rival - “Call It Love“.

“Хорошая музыка - это как хороший секс...“, - написала Маша на английском языке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good music is like a good sex ... #mood #shooting @rostickdesign @my.shura

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Поклонники отметили, что ролик получился очень сексуальным:

  • Эстетическая сексуальность❤️ как же вам к лицу😍
  • Боже, как завораживает, я аж подзалип)) Мария, вы шикарны)
  • Ваааау, Маша, это очень красиво 😍
  • Волшебно👏сама себя прям захотела🔥🔥🔥😂
  • Артистично, ніжно ця роль вийшла!
  • Що витворяє ця гаряча штучка😂🔥❤️
  • Как же красиво 🍒
  • А шея то какая 🔥
  • Маша - Богиня, Афродита, и просто красавица!!!!! 💣💣💣💣💣💣💣💣💣

Ранее Ефросинина рассказала о жутком падении с лестницы.

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: ivona)bigmir.net

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