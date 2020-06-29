"Горячая штучка": Маша Ефросинина поразила пикантными кадрами
Популярная украинская ведущая, актриса и общественный деятель Маша Ефросинина поразила подписчиков своей сексуальностью. Артистка опубликовала в соцсети свежий ролик со съемок новой фотосессии.
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Так, на странице знаменитости в Инстаграм появилось пикантное видео, где она чувственно позирует на камеру с нежным макияжем и в темном наряде с оголенными плечами. В ролике можно услышать подсказки от фотографа Ростислава Рипки.
В описании к горячим кадрам Ефросинина отметила, что музыка помогает ей позировать в откровенных фотосессиях. В видео прозвучала композиция Rival - “Call It Love“.
“Хорошая музыка - это как хороший секс...“, - написала Маша на английском языке.
Поклонники отметили, что ролик получился очень сексуальным:
- Эстетическая сексуальность❤️ как же вам к лицу😍
- Боже, как завораживает, я аж подзалип)) Мария, вы шикарны)
- Ваааау, Маша, это очень красиво 😍
- Волшебно👏сама себя прям захотела🔥🔥🔥😂
- Артистично, ніжно ця роль вийшла!
- Що витворяє ця гаряча штучка😂🔥❤️
- Как же красиво 🍒
- А шея то какая 🔥
- Маша - Богиня, Афродита, и просто красавица!!!!! 💣💣💣💣💣💣💣💣💣
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