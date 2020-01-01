Папарацци подловили Джека Деппа на прогулке с девушкой.

В Сеть слили редкие фото сына Джонна Деппа и Ванессы Паради Getty Images

Сын всемирно известных актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа, Джек Депп в отличие от своих звездных родителей и сестры, модели Лили-Роуз Депп, не ведет публичную жизнь. Поэтому его снимки в Сети являются большой редкостью.

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Но на днях папарацци удалось заснять парня с его возлюбленной - 20-летней моделью Камиллой Янсен. На выходных пара устроила прогулку по центру Парижа.

Джек Депп с Камиллой Янсен Скриншот

Джек Депп с Камиллой Янсен Скриншот

Джек Депп с Камиллой Янсен Скриншот

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Отметим, что в начале апреля Джек отпраздновал 18-летие. По случаю дня рождения брата Лили-Роуз Депп опубликовала детское и современное фото именинника.

Ранее сообщалось, что дочь Джонни Деппа рассталась с актером Тимоти Шаламе.

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