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В Сеть слили редкие фото сына Джонна Деппа и Ванессы Паради

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Папарацци подловили Джека Деппа на прогулке с девушкой.
В Сеть слили редкие фото сына Джонна Деппа и Ванессы Паради
В Сеть слили редкие фото сына Джонна Деппа и Ванессы Паради
Getty Images

Сын всемирно известных актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа, Джек Депп в отличие от своих звездных родителей и сестры, модели Лили-Роуз Депп, не ведет публичную жизнь. Поэтому его снимки в Сети являются большой редкостью.

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Но на днях папарацци удалось заснять парня с его возлюбленной - 20-летней моделью Камиллой Янсен. На выходных пара устроила прогулку по центру Парижа.

Джек Депп с Камиллой Янсен
Джек Депп с Камиллой Янсен
Скриншот

Джек Депп с Камиллой Янсен
Джек Депп с Камиллой Янсен
Скриншот

Джек Депп с Камиллой Янсен
Джек Депп с Камиллой Янсен
Скриншот

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Отметим, что в начале апреля Джек отпраздновал 18-летие. По случаю дня рождения брата Лили-Роуз Депп опубликовала детское и современное фото именинника.

Ранее сообщалось, что дочь Джонни Деппа рассталась с актером Тимоти Шаламе.

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Теги: Джонни Депп, Ванесса Паради, джек депп
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Источник: ivona)bigmir.net

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