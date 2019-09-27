Чем опасен йододефицит и как этого избежать
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Йод необходим человеку в течение всей жизни, а его недостаток в организме приводит к задержке роста у детей, нарушение умственной активности и обмена веществ у взрослых. Вместе с Центром общественного здоровья МОЗ Украины рассказали подробно, для чего необходим йод и где его взять.
Чем опасен дефицит йода:
Йод - это микроэлемент, необходимый организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм.
Последствия недостатка йода в организме:
- ощущение постоянной усталости, слабость, депрессия
- увеличение щитовидной железы
- задержка роста у детей
- задержка интеллектуального развития у детей
- снижение умственной активности у взрослых,
- нарушение обменных процессов;
- угроза прерывания беременности (даже незначительный дефицит йода у женщин во время беременности приводит к образовательным и когнитивным нарушениям у детей в будущем);
- неонатальный гипотиреоз
- рак щитовидной железы;
- ухудшение памяти, слуха
- повышение холестерина;
- сухость кожи, потеря ее эластичности;
- нарушения работы кишечника;
- ощущение холода;
- резкое снижение или повышение массы тела
- отеки
- выпадение волос
Сколько нужно йода, чтобы быть здоровым:
В зависимости от возраста суточная потребность в йоде составляет от 90 до 300 мкг (1 мкг = 1 миллионная часть грамма, 10-6 г). Для женщин суточная норма йода составляет 150-300 мкг, а для мужчин - до 300 мкг.
Нормы потребления йода для детей:
- 0-6 лет - 90 мкг
- 6-12 лет - 120 мкг.
Профилактика йододефицита
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Простой профилактикой дефицита йода в организме является потребление йодированной соли, насыщенной этим микроэлементом. Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд замените обычную соль на йодированную.
Чтобы избежать йододефицита, в ежедневный рацион следует включить следующие продукты:
- морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру)
- белую рыбу (минтай, хек, треска и др.)
- морскую капусту (ламинарию)
- овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат)
- фрукты (бананы, апельсины, лимоны ананасы, хурма)
- яйца;
- молоко;
- говядину;
- грецкие орехи.
Ранее мы писали, почему невозможно вылечить дисбактериоз.
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Полная версия правил
- Мужчина, мужчина, я случайно вместо йодистого калия дала Вам цианистый!
-Ой, а я уже принял....
-НЕМЕДЛЕННО ПРОБЕЙТЕ НА КАССЕ ЕЩЁ ОДИННАДЦАТЬ КОПЕЕК!!!!
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