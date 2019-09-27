Узнайте, как уберечь себя от йододефицита и его негативных эффектов.

Чем опасен йододефицит и как этого избежать depositphotos.com

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Йод необходим человеку в течение всей жизни, а его недостаток в организме приводит к задержке роста у детей, нарушение умственной активности и обмена веществ у взрослых. Вместе с Центром общественного здоровья МОЗ Украины рассказали подробно, для чего необходим йод и где его взять.

Чем опасен дефицит йода:

Йод - это микроэлемент, необходимый организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм.

Последствия недостатка йода в организме:

ощущение постоянной усталости, слабость, депрессия

увеличение щитовидной железы

задержка роста у детей

задержка интеллектуального развития у детей

снижение умственной активности у взрослых,

нарушение обменных процессов;

угроза прерывания беременности (даже незначительный дефицит йода у женщин во время беременности приводит к образовательным и когнитивным нарушениям у детей в будущем);

неонатальный гипотиреоз

рак щитовидной железы;

ухудшение памяти, слуха

повышение холестерина;

сухость кожи, потеря ее эластичности;

нарушения работы кишечника;

ощущение холода;

резкое снижение или повышение массы тела

отеки

выпадение волос

Чем опасен йододефицит и как этого избежать depositphotos.com

В зависимости от возраста суточная потребность в йоде составляет от 90 до 300 мкг (1 мкг = 1 миллионная часть грамма, 10-6 г). Для женщин суточная норма йода составляет 150-300 мкг, а для мужчин - до 300 мкг.

Нормы потребления йода для детей:

0-6 лет - 90 мкг

6-12 лет - 120 мкг.

Профилактика йододефицита

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Простой профилактикой дефицита йода в организме является потребление йодированной соли, насыщенной этим микроэлементом. Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд замените обычную соль на йодированную.

Чтобы избежать йододефицита, в ежедневный рацион следует включить следующие продукты:

морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру)

белую рыбу (минтай, хек, треска и др.)

морскую капусту (ламинарию)

овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат)

фрукты (бананы, апельсины, лимоны ананасы, хурма)

яйца;

молоко;

говядину;

грецкие орехи.

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