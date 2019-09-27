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Чем опасен йододефицит и как этого избежать

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Узнайте, как уберечь себя от йододефицита и его негативных эффектов.
Чем опасен йододефицит и как этого избежать
Чем опасен йододефицит и как этого избежать
depositphotos.com

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Йод необходим человеку в течение всей жизни, а его недостаток в организме приводит к задержке роста у детей, нарушение умственной активности и обмена веществ у взрослых. Вместе с Центром общественного здоровья МОЗ Украины рассказали подробно, для чего необходим йод и где его взять.

Чем опасен дефицит йода:

Йод - это микроэлемент, необходимый организму для создания гормонов щитовидной железы, которая регулирует наш метаболизм.

Последствия недостатка йода в организме:

  • ощущение постоянной усталости, слабость, депрессия
  • увеличение щитовидной железы 
  • задержка роста у детей
  • задержка интеллектуального развития у детей
  • снижение умственной активности у взрослых,
  • нарушение обменных процессов;
  • угроза прерывания беременности (даже незначительный дефицит йода у женщин во время беременности приводит к образовательным и когнитивным нарушениям у детей в будущем);
  • неонатальный гипотиреоз
  • рак щитовидной железы;
  • ухудшение памяти, слуха
  • повышение холестерина;
  • сухость кожи, потеря ее эластичности;
  • нарушения работы кишечника;
  • ощущение холода;
  • резкое снижение или повышение массы тела
  • отеки
  • выпадение волос 

Чем опасен йододефицит и как этого избежать
Чем опасен йододефицит и как этого избежать
depositphotos.com

Сколько нужно йода, чтобы быть здоровым:

В зависимости от возраста суточная потребность в йоде составляет от 90 до 300 мкг (1 мкг = 1 миллионная часть грамма, 10-6 г). Для женщин суточная норма йода составляет 150-300 мкг, а для мужчин - до 300 мкг.

Нормы потребления йода для детей:

  • 0-6 лет - 90 мкг
  • 6-12 лет - 120 мкг.

Профилактика йододефицита

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Простой профилактикой дефицита йода в организме является потребление йодированной соли, насыщенной этим микроэлементом. Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд замените обычную соль на йодированную.

Чтобы избежать йододефицита, в ежедневный рацион следует включить следующие продукты:

  • морепродукты (мидии, кальмары, креветки, икру)
  • белую рыбу (минтай, хек, треска и др.)
  • морскую капусту (ламинарию)
  • овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, баклажаны, спаржу, зеленый лук, щавель, шпинат)
  • фрукты (бананы, апельсины, лимоны ананасы, хурма)
  • яйца;
  • молоко;
  • говядину;
  • грецкие орехи.

Ранее мы писали, почему невозможно вылечить дисбактериоз.

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Теги: МОЗ, йододефицит, йод
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Источник: moz.gov.ua

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Комментариев (1)
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Кайдаш    27.09.2019, 15:08
Оценка:  0
Кайдаш
1986-й, взрыв на Чернобыле; спасаясь от последствий радиации все скупают йодистый калий. В аптеке:
- Мужчина, мужчина, я случайно вместо йодистого калия дала Вам цианистый!
-Ой, а я уже принял....
-НЕМЕДЛЕННО ПРОБЕЙТЕ НА КАССЕ ЕЩЁ ОДИННАДЦАТЬ КОПЕЕК!!!!

))))
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