Дочь Джонни Деппа рассталась с актером Тимоти Шаламе - СМИ

Шаламе объявил, что снова одинок.

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, актриса и модель Лили-Роуз Депп и номинант на “Оскар 2018“, актер Тимоти Шаламе разошлись после полтора года отношений.

Читай также: Джонни Депп создал страницу в Instagram: О чем первый пост актера

Накануне Шамале дал интервью британскому журналу Vogue, в котором заявил, что он сейчас одинок. Позже информацию о разрыве с Депп 24-летний артист подтвердил изданию Us Weekly. Однако, причину и дату расставания звезда фильма “Назови меня своим именем“ не назвал.

Напомним, что у Тимоти и Лили-Роуз завязался роман во время съемок фильма “Король“ летом 2018 года. Актеры долго скрывали свои отношения, пока их не застукали папарацци. Первый официальный выход пары на публику случился только в сентябре 2019 года на красной дорожке Венецианского кинофестиваля вместе с Шаламе. В последний раз их видели вместе на британской премьере фильма “Король“ в октябре прошлого года.

Ранее в Сети появилось редкое фото 18-летнего сына Деппа и Паради.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​