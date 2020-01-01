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В Сети появилось редкое фото 18-летнего сына Деппа и Паради

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Новый снимок Джека опубликовала его звездная сестра Лили-Роуз Депп.
В Сети появилось редкое фото 18-летнего сына Деппа и Паради
В Сети появилось редкое фото 18-летнего сына Деппа и Паради
GettyImages

В четверг, 9 апреля, сын всемирно известных актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа, Джон “Джек“ Кристофер Депп отметил 18-летие.

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По случаю праздника его старшая сестра, модель Лили-Роуз Депп поделилась в соцсети редкими кадрами именинника. Так, на странице девушки в Инстаграм появился черно-белый коллаж из детских снимков Лили-Роуз и Джека.

Кроме того, звездная сестра добавила к публикации и современное фото брата. На снимке Джек позировал в синих шортах с обнаженным торсом, сидя в кресле.

“Моему малышу Джеки 18 лет. Мой малыш, брат и душа, с днем ​​рождения, я люблю тебя очень сильно!“, - написала Лили-Роуз.

Дети Деппа и Паради
Дети Деппа и Паради
Скриншот

В Сети появилось редкое фото 18-летнего сына Деппа и Паради
В Сети появилось редкое фото 18-летнего сына Деппа и Паради
Скриншот

Ранее сообщалось, что бывшую жену Деппа Эмбер Херд могут посадить на три года за клевету.

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Теги: Джонни Депп, Ванесса Паради, Лили-Роуз Депп
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Источник: Ivona bigmir)net

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