Новый снимок Джека опубликовала его звездная сестра Лили-Роуз Депп.

В четверг, 9 апреля, сын всемирно известных актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа, Джон “Джек“ Кристофер Депп отметил 18-летие.

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По случаю праздника его старшая сестра, модель Лили-Роуз Депп поделилась в соцсети редкими кадрами именинника. Так, на странице девушки в Инстаграм появился черно-белый коллаж из детских снимков Лили-Роуз и Джека.

Кроме того, звездная сестра добавила к публикации и современное фото брата. На снимке Джек позировал в синих шортах с обнаженным торсом, сидя в кресле.

“Моему малышу Джеки 18 лет. Мой малыш, брат и душа, с днем ​​рождения, я люблю тебя очень сильно!“, - написала Лили-Роуз.

Дети Деппа и Паради Скриншот

В Сети появилось редкое фото 18-летнего сына Деппа и Паради Скриншот

Ранее сообщалось, что бывшую жену Деппа Эмбер Херд могут посадить на три года за клевету.

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