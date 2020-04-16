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Джонни Депп создал страницу в Instagram: О чем первый пост актера

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56-летний голливудский актер впервые зарегистрировался в соцсети.
Джонни Депп создал страницу в Instagram: О чем первый пост актера
Джонни Депп создал страницу в Instagram: О чем первый пост актера
GettyImages

Всемирно известный американский актер, режиссер и продюсер Джонни Депп создал страницу в популярной соцсети Instagram. За 16 часов на аккаунт 56-летнего артиста подписались 1,6 млн читателей. Сам же Депп пока подписан на 90 пользователей Сети.

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Отметим, что в первой публикации Джонни сообщил, что готовит для фанов интересное видео. Пост он сопроводил снимком, где он сидит за столом со множеством зажженных свечей.

“Привет всем... снимаю что-то для вас сейчас... Дайте мне минуту“, - написал актер.

Джонни Депп создал страницу в Instagram
Джонни Депп создал страницу в Instagram
Скриншот

А спустя 4 часа после первой публикации кинозвезда разместил в аккаунте обещанное видео. В ролике Депп призвал зрителей помогать друг другу во время пандемии, а также представил кавер на трек Джонна Ленонна “Isolation“. Песню Джонни записал совместно с гитаристом Джеффом Бекком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboration with my dear friend @jeffbeckofficial . Link in Bio

Допис, поширений Johnny Depp (@johnnydepp)

Ранее сообщалось, что бывшую жену Деппа Эмбер Херд могут посадить на три года за клевету.

 

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Теги: Джонни Депп
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Источник: Ivona bigmir)net

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