56-летний голливудский актер впервые зарегистрировался в соцсети.

Джонни Депп создал страницу в Instagram: О чем первый пост актера GettyImages

Всемирно известный американский актер, режиссер и продюсер Джонни Депп создал страницу в популярной соцсети Instagram. За 16 часов на аккаунт 56-летнего артиста подписались 1,6 млн читателей. Сам же Депп пока подписан на 90 пользователей Сети.

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Отметим, что в первой публикации Джонни сообщил, что готовит для фанов интересное видео. Пост он сопроводил снимком, где он сидит за столом со множеством зажженных свечей.

“Привет всем... снимаю что-то для вас сейчас... Дайте мне минуту“, - написал актер.

Джонни Депп создал страницу в Instagram Скриншот

А спустя 4 часа после первой публикации кинозвезда разместил в аккаунте обещанное видео. В ролике Депп призвал зрителей помогать друг другу во время пандемии, а также представил кавер на трек Джонна Ленонна “Isolation“. Песню Джонни записал совместно с гитаристом Джеффом Бекком.

Ранее сообщалось, что бывшую жену Деппа Эмбер Херд могут посадить на три года за клевету.

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