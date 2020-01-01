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Бывшую жену Деппа Эмбер Херд могут посадить на три года за клевету

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Актрису обвиняют в подделке доказательств.
Бывшую жену Деппа Эмбер Херд могут посадить на три года за клевету
Бывшую жену Деппа Эмбер Херд могут посадить на три года за клевету
GettyImages

Экс-супруга голливудского актера Джонни Деппа Эмбер Херд может попасть за решетку. Актрисе предъявили обвинения в подделке доказательств о домашнем насилии со стороны Деппа. Об этом пишет International Business Times.

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Как сообщает издание, на очередном судовом заседании выступила бывшая стилистка Херд - Саманта МакМиллен. Женщина заявила, что слова актрисы о том, что у нее были синяки под глазами после того, как якобы ее ударил Депп, являются ложью.

“В течение дня 16 декабря 2015 года я видела, что у Эмбер Херд не было никаких видимых следов, ушибов, порезов или травм на лице или на любой другой части ее тела“, - сообщила МакМиллен.

В случае, если суд установит, что показания Эмбер действительно являются неправдивыми, то 33-летнюю артистку посадят на строк до трех лет.

Напомним, ранее экс-жену Деппа Эмбер Херд застукали за поцелуями с женщиной.

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Теги: Эмбер Херд, Джонни Депп
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Источник: Ivona bigmir)net

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