Актрису обвиняют в подделке доказательств.

Бывшую жену Деппа Эмбер Херд могут посадить на три года за клевету GettyImages

Экс-супруга голливудского актера Джонни Деппа Эмбер Херд может попасть за решетку. Актрисе предъявили обвинения в подделке доказательств о домашнем насилии со стороны Деппа. Об этом пишет International Business Times.

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Как сообщает издание, на очередном судовом заседании выступила бывшая стилистка Херд - Саманта МакМиллен. Женщина заявила, что слова актрисы о том, что у нее были синяки под глазами после того, как якобы ее ударил Депп, являются ложью.

“В течение дня 16 декабря 2015 года я видела, что у Эмбер Херд не было никаких видимых следов, ушибов, порезов или травм на лице или на любой другой части ее тела“, - сообщила МакМиллен.

В случае, если суд установит, что показания Эмбер действительно являются неправдивыми, то 33-летнюю артистку посадят на строк до трех лет.

Напомним, ранее экс-жену Деппа Эмбер Херд застукали за поцелуями с женщиной.

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