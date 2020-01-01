Берлинале 2020: Джонни Депп поразил помолодевшим видом на кинофестивале

Джонни Депп принял участие в пресс-конференции фильма "Минамата".

В четверг, 20 февраля, стартовал Берлинский кинофестиваль 2020 (Берлинале). В мероприятие примут участие множество всемирно известных кинозвезд.

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Так, сегодня, 21 февраля, в пресс-конференции фильма “Минамата“ появился американский актер Джонни Депп. В картине режиссера Эндрю Левитаса Депп сыграл роль фотографа Уильяма Юджина Смита.

Отметим, что на Берлинале 2020 Джонни пришел в стильном образе. Для публичного появления актер выбрал темные джинсы, кожаную куртку, клетчатую рубашку с короткими рукавами, черный шарф-платок, широкополую шляпу и темные очки. 56-летний Депп много улыбался на камеру и выглядел помолодевшим и отдохнувшим.

Ранее сообщалось, что на Берлинале 2020 показали фильм Сенцова и Сеитаблаева.

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