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ТОП-8 мам знаменитостей, которые не менее известны, чем их звездные дети

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Смотрите праздничную подборку по случаю Дня матери!
ТОП-8 мам знаменитостей, которые не менее известны, чем их звездные дети
ТОП-8 мам знаменитостей, которые не менее известны, чем их звездные дети
Getty images

Ежегодно, 10 мая в Украине отмечают День матери. В разных странах этот праздник приходится на разные даты, но в основном, мам и беременных девушек поздравляют во второе воскресенье мая.

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По случаю Дня матери Ivonа решила показать всемирно известных знаменитостей и их мам, которые не менее популярные, чем их дети. Смотрите, от кого унаследовали свой талант, внешность и характер зарубежные звезды.

  • Кейт Хадсон с мамой Голди Хоун

Кейт Хадсон полюбила актерство благодаря своей маме, обладательницы “Оскара“ Голди Хоун. Артистка запомнилась зрителям, благодаря ярким ролям в таких фильмах, как “Цветок кактуса“, “Шугарлендский экспресс“, “Рядовой Бенджамин“, “За бортом“, “Смерть ей к лицу“ и “Клуб первых жен“. Сейчас 74-летняя Голди занимается благотворительным образовательным “Фондом Хоун“.

Мамы зарубежных знаменитостей
Мамы зарубежных знаменитостей
Getty images

  • Илон Маск и Мэй Маск

48-летний американский предприниматель, изобретатель и миллиардер, который недавно в шестой раз стал отцом, может похвастаться не только своими инженерными разработками, но и красавицей-мамой. 72-летняя Мэй более 50 лет в модельном бизнесе. Ее фотографии украшали обложки таких известных журналов, как Тайм, New York Magazine и Elle. Кроме того, мама Илона подписала контракт с IMG Models и даже снялась в клипе Бейонсе.

Мамы зарубежных знаменитостей
Мамы зарубежных знаменитостей
instagram.com/mayemusk

  • Кайя Гербер и ее мама Синди Кроуфорд

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18-летняя Кайя только начинает покорять мировые подиумы, но можно с уверенностью сказать, что девушка добьется успехов в модельном бизнесе. Ведь ее мама никто иная как Синди Кроуфорд. В 1990-х годах Синди входила в число самых популярных супермоделей. За всю карьеру она украсила более 600 обложек журналов, включая Vogue, People, Harper’s Bazaar, ELLE и Cosmopolitan. Также Кроуфорд регулярно появлялась на подиумах и была лицом модных компаний Gianne Versace, Escada и других.

Мамы зарубежных знаменитостей
Мамы зарубежных знаменитостей
Getty images

  • Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер

Обладательница “Оскара“ и актриса фильмов о “Мстителях“ Гвинет Пэлтроу является дочерью известной американской актрисы, звезды “Знакомства с Факерами“ и сериалов “Уилл и Грейс“ и “Доктор Хафф“ Блайт Даннер. 77-летняя артистка продолжает сниматься в кино, а также принимает участие в деятельности организаций по защите окружающей среды и Фонда по борьбе с раковыми заболеваниями.

Мамы зарубежных знаменитостей
Мамы зарубежных знаменитостей
Getty images

  • Дакота Джонсон и Мелани Гриффит

Звезда “Пятидесяти оттенков серого“ унаследовала актерский талант от своей матери, голливудской актрисы Мелани Гриффит. 62-летняя кинозвезда известна по ролям в фильмах “Дикая штучка“, “Деловая девушка“, “Двое - это слишком“ и по мюзиклу “Чикаго“. Отметим, что Мелани была замужем за такими популярными актерами, как  Дон Джонсон и Антонио Бандерас.

Мамы зарубежных знаменитостей
Мамы зарубежных знаменитостей
Getty images

  • Белла и Джиджи Хадид с мамой Йоландой Хадид

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Мама всемирно известных сестер-моделей Хадид также была моделью. Она начала карьеру на родине в Нидерландах. Кроме того, 15 лет работала в Италии, Австралии, Франции, ЮАР, Японии и Германии. После переезда в США пробовала себя в качестве дизайнера интерьеров и участвовала в телевизионных шоу.

Мамы зарубежных знаменитостей
Мамы зарубежных знаменитостей
Getty images

  • Лили-Роуз Депп и Ванесса Паради

20-летняя начинающая актриса и модель Лили-Роуз Депп унаследовала красоту от звездной мамы, певицы, актрисы и фотомодели Ванессы Паради. Талантливая француженка записала 12 альбомов и снялась в более двадцати картин.

Мамы зарубежных знаменитостей
Мамы зарубежных знаменитостей
Getty images

  • Сильвестр Сталоне и его мама Жаклин Сталоне

98-летняя мама известного голливудского актера и звезды боевиков сейчас настоящая звезда Интернета. Жаклин является автором нескольких книг по астрологии. Однако, она больше прославилась количеством сделанных пластических операций и спортивными роликами в Инстаграм.

Мамы зарубежных знаменитостей
Мамы зарубежных знаменитостей
instagram.com/officialjackiestallone

Подборку трогательных снимков украинских звезд и их мам можно посмотреть здесь.

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Теги: День матери, мамы звезд
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Источник: Ivona bigmir)net

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