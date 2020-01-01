Нежные слова о самых дорогих сердцу женщинах в мире.

Стихи про маму, которые тронут вас до слез pinterest.com

10 мая в Украине отмечают День матери. Конечно, лучшим поздравлением для каждой мамы в мире является внимание и забота от ее детей. Будучи взрослыми, мы не всегда находим время для своих мам, которые всегда ждут нас дома и готовы взять под свое заботливое крыло в любую минуту. Ivona собрала для вас трогательные стихотворения про мам, которые непременно растрогают вас и напомнят о ценности самой важной женщине в жизни каждого.

Трогательные стихи про маму

Читай также: День матери: стихи про маму

Мама

Было утром тихо в доме,

Я писала на ладони

Имя мамино.

Не в тетрадке, на листке,

Не на стенке каменной,

Я писала на руке

Имя мамино.

Было утром тихо в доме,

Стало шумно среди дня.

- Что ты спрятала в ладони? -

Стали спрашивать меня.

Я ладонь разжала:

Счастье я держала.

Агния Барто

***

Мама - самый лучший друг

Обойди весь мир вокруг,

Только знай заранее:

Не найдешь теплее рук

И нежнее маминых.

Не найдешь на свете глаз

Ласковей и строже.

Мама каждому из нас

Всех людей дороже.

Сто путей, дорог вокруг

Обойди по свету:

Мама - самый лучший друг,

Лучше мамы - нету!

Петр Синявский

Стихи про маму, которые тронут вас до слез pinterest.com

***

Читай также: Колыбельные песни для ребенка: Советы эксперта

Мамины руки

Мамины руки - тепло,

Мамины очи - светло,

Мамина сказка во сне,

Мамины гены во мне,

Мамины мысли со мной,

Маме поклон мой земной.

Елена Колтовская

***

Даже если заняты делами,

Все на свете можно отложить.

Пять минут, и позвоните Маме,

Если еще можно позвонить.

Любит нас сильнее, чем мы сами,

Раньше чем с рожденья, помнит нас.

Позвоните, позвоните Маме!

Она ждет… сегодня и сейчас…

Стихи про маму, которые тронут вас до слез pinterest.com

***

Читай также: Стильные мамочки: ТОП-7 красивых и вдохновляющих аккаунтов украинок и их детишек

Мам

Мама, прости, что так редко звоню;

Мам, извини, что порой огрызаюсь.

Быт и работа. Я так устаю…

Мам, я в тебе все сильнее нуждаюсь.

Мама… Родная… Ну как ты там, а?

Мне вот сегодня особенно грустно.

Утром кошмарно болит голова…

Мам, без тебя все сложнее. И пусто.

Мам, может быть, мне приехать - помочь?

Я так скучаю, что сердце - в клочья…

Пусть я - не самая лучшая дочь,

Но, я люблю тебя. Очень-очень…

Анастасия Булавка

***

Неправда! У ангелов есть имена…

Фамилия, адрес и номер мобильный!

И добрые руки, глаза-зеркала,

Которые любят так искренно, сильно!

Неправда! Они иногда устают…

И тоже хотят и вниманья, и ласки,

Себя до конца не щадя отдают,

Стараясь продлить тебе добрую сказку!

Неправда! У ангелов плачет душа…

Седеют они зачастую так рано,

Неправда! У ангелов есть имена,

Теплей не бывает имен - это МАМА…

Ксения Газиева

Стихи про маму, которые тронут вас до слез pinterest.com

***

Читай также: День матери: история и традиции праздника в Украине и за рубежом

Ты - мама

Ты - мама. Это много или мало?

Ты - мама. Это счастье или крест?

И невозможно все начать сначала,

Ты молишься теперь за то, что есть:

За плач ночной, за молоко, пеленки,

За первый шаг, за первые слова.

За всех детей. За каждого ребенка.

Ты - мама! И поэтому права!

Ты - целый мир. Ты - жизни возрожденье.

И ты весь свет хотела бы обнять.

Ты – мама. Мама! Это наслажденье

Никто не в силах у тебя отнять!

Евгения Соснина

***

Колыбельная для мамы

Мама очень устала…

Пусть засыпает скорей…

Вот и луна уже встала,

Звезды вышли за ней.

Дом замирает под крышей,

Клен во дворе затих,

И задремали мыши

В норках уютных своих.

Пусть тебе папа приснится

У моря на берегу…

Я посижу - не спится,

Сон твой постерегу.

Олег Бундур

Стихи про маму, которые тронут вас до слез pinterest.com

***

Читай также: С Днем матери: красивые поздравления в стихах и прозе

Матери

Я помню спальню и лампадку.

Игрушки, теплую кроватку

И милый, кроткий голос твой:

“Ангел-хранитель над тобой!“

Бывало, раздевает няня

И полушепотом бранит,

А сладкий сон, глаза туманя,

К ее плечу меня клонит.

Ты перекрестишь, поцелуешь,

Напомнишь мне, что он со мной,

И верой в счастье очаруешь…

Я помню, помню голос твой!

Я помню ночь, тепло кроватки,

Лампадку в сумраке угла

И тени от цепей лампадки…

Не ты ли ангелом была?

Иван Бунин

***

Главное “слово“

мужаем мы, всему приходит час,

но с юных лет и до кончины самой,

с биеньем сердца вечно бьется в нас

рожденное любовью слово “мама“!

оно горит, как добрая звезда,

из тысяч слов особенное слово

его не старят, не мельчат года

оно всегда и трепетно и ново

Дмитрий Дажин

Стихи про маму, которые тронут вас до слез pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как красиво поздравить маму с Днем матери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.