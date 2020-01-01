Стихи про маму, которые тронут вас до слез
10 мая в Украине отмечают День матери. Конечно, лучшим поздравлением для каждой мамы в мире является внимание и забота от ее детей. Будучи взрослыми, мы не всегда находим время для своих мам, которые всегда ждут нас дома и готовы взять под свое заботливое крыло в любую минуту. Ivona собрала для вас трогательные стихотворения про мам, которые непременно растрогают вас и напомнят о ценности самой важной женщине в жизни каждого.
Трогательные стихи про маму
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Мама
Было утром тихо в доме,
Я писала на ладони
Имя мамино.
Не в тетрадке, на листке,
Не на стенке каменной,
Я писала на руке
Имя мамино.
Было утром тихо в доме,
Стало шумно среди дня.
- Что ты спрятала в ладони? -
Стали спрашивать меня.
Я ладонь разжала:
Счастье я держала.
Агния Барто
***
Мама - самый лучший друг
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама - самый лучший друг,
Лучше мамы - нету!
Петр Синявский
***
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Мамины руки
Мамины руки - тепло,
Мамины очи - светло,
Мамина сказка во сне,
Мамины гены во мне,
Мамины мысли со мной,
Маме поклон мой земной.
Елена Колтовская
***
Даже если заняты делами,
Все на свете можно отложить.
Пять минут, и позвоните Маме,
Если еще можно позвонить.
Любит нас сильнее, чем мы сами,
Раньше чем с рожденья, помнит нас.
Позвоните, позвоните Маме!
Она ждет… сегодня и сейчас…
***
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Мам
Мама, прости, что так редко звоню;
Мам, извини, что порой огрызаюсь.
Быт и работа. Я так устаю…
Мам, я в тебе все сильнее нуждаюсь.
Мама… Родная… Ну как ты там, а?
Мне вот сегодня особенно грустно.
Утром кошмарно болит голова…
Мам, без тебя все сложнее. И пусто.
Мам, может быть, мне приехать - помочь?
Я так скучаю, что сердце - в клочья…
Пусть я - не самая лучшая дочь,
Но, я люблю тебя. Очень-очень…
Анастасия Булавка
***
Неправда! У ангелов есть имена…
Фамилия, адрес и номер мобильный!
И добрые руки, глаза-зеркала,
Которые любят так искренно, сильно!
Неправда! Они иногда устают…
И тоже хотят и вниманья, и ласки,
Себя до конца не щадя отдают,
Стараясь продлить тебе добрую сказку!
Неправда! У ангелов плачет душа…
Седеют они зачастую так рано,
Неправда! У ангелов есть имена,
Теплей не бывает имен - это МАМА…
Ксения Газиева
***
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Ты - мама
Ты - мама. Это много или мало?
Ты - мама. Это счастье или крест?
И невозможно все начать сначала,
Ты молишься теперь за то, что есть:
За плач ночной, за молоко, пеленки,
За первый шаг, за первые слова.
За всех детей. За каждого ребенка.
Ты - мама! И поэтому права!
Ты - целый мир. Ты - жизни возрожденье.
И ты весь свет хотела бы обнять.
Ты – мама. Мама! Это наслажденье
Никто не в силах у тебя отнять!
Евгения Соснина
***
Колыбельная для мамы
Мама очень устала…
Пусть засыпает скорей…
Вот и луна уже встала,
Звезды вышли за ней.
Дом замирает под крышей,
Клен во дворе затих,
И задремали мыши
В норках уютных своих.
Пусть тебе папа приснится
У моря на берегу…
Я посижу - не спится,
Сон твой постерегу.
Олег Бундур
***
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Матери
Я помню спальню и лампадку.
Игрушки, теплую кроватку
И милый, кроткий голос твой:
“Ангел-хранитель над тобой!“
Бывало, раздевает няня
И полушепотом бранит,
А сладкий сон, глаза туманя,
К ее плечу меня клонит.
Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь…
Я помню, помню голос твой!
Я помню ночь, тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки…
Не ты ли ангелом была?
Иван Бунин
***
Главное “слово“
мужаем мы, всему приходит час,
но с юных лет и до кончины самой,
с биеньем сердца вечно бьется в нас
рожденное любовью слово “мама“!
оно горит, как добрая звезда,
из тысяч слов особенное слово
его не старят, не мельчат года
оно всегда и трепетно и ново
Дмитрий Дажин
Ранее мы рассказывали, как красиво поздравить маму с Днем матери.
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