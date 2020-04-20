Редкие фото мам Екатерины Кухар, Тины Кароль, Насти Каменских, Оли Поляковой и других знаменитостей .

День матери 2020: Фото украинских звезд с их очаровательными мамами instagram.com/potupinastyaf

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10 мая 2020 отмечаем один из самых теплых и трепетных праздников - День матери. Желаем всем мамочкам быть здоровыми и счастливыми - и предлагаем посмотреть на очаровательных матерей звезд украинского шоу-бизнеса - Насти Каменских, Оли Поляковой, Макса Барских, Екатерины Кухар и других знаменитостей.

Леся Никитюк с мамой

Популярная телеведущая Леся Никитюк в прошлом году свозила маму в Прагу -и активно делилась снимками со своим самым дорогим человеком. К слову, сейчас знаменитость проводит карантин в отчем доме в Хмельницком.

Леся Никитюк с мамой instagram.com/lesia_nikituk

Даша Астафьева

Певица, актриса и модель Даша Астафьева также похвасталась в Сети своей мамочкой, которая, к слову, такая же яркая красотка, как дочь

Даша Астафьева с мамой instagram.com/da_astafieva

Алена Шоптенко с мамой

Буквально на днях хореограф Алена Шоптенко показала фолловерам свежее фото своей мамы - врача.

Алена Шоптенко с мамой instagram.com/alena_shoptenko

Екатерина Кухар

Прима-балерина Нацоперы, судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар показала маму с отцом на свадебной фотографии - и они очень красивы. К слову, мама Екатерины долгое время жила в доме Кухар и Стоянова.

Родители Екатерины Кухар instagram.com/ekaterinakukhar_official

Jerry Heil

Яркая молодая звезда Яна Шамаева не просто показала подписчикам маму, а записала видео, в котором ее родной человек исполняет новый хит Jerry Heil ​- и это очень мило.

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Мама Насти Каменских

А вот мама Насти Каменских недавно начала идти по стопам дочери - и вышла на большую сцену. К слову, Настя отметила, что теперь продюсирует свою талантливейшую маму Лидию Петровну.

Лидия Петровна Каменских instagram.com/kamenskux

Макс Барских с мамой

Само очарование - и мама Макса Барских, а на их общее фото, кажется, можно смотреть вечность.

Макс Барских с мамой instagram.com/max_barskih

Мама Одесской Барби

А маму известной Инста-дивы и блогера Валерии Лукьяновой, которую больше знают как Одесская Барби - очень трудно не принять за ее сестру.

Мама Одесской Барби instagram.com/valeria_lukyanova21

Мама Сергея Притулы с внуками

На днях фото с мамой показал и популярный телеведущий Сергей Притула - и их семья радует глаз.

Мама Сергея Притулы facebook.com/serhiyprytula

Оля Полякова с мамой

Оля Полякова, наверняка, гордится своей красавицей-мамой - похоже, “королевская кровь“ у Оли по материнской линии.

Оля Полякова с мамой Светланой пресс-служба

Слава Каминская с мамой

Участница дуэта “НеАнгелы“ недавно устроила целую яркую фотосессию со своей мамой - и это очень красиво.

Слава Каминская с мамой instagram.com/babaslavka

Мама Тины Кароль

Тина Кароль показала поклонникам свою очаровательную маму Светлану в прошлом году, когда у нее был юбилей - 60 лет.

Светлана Андреевна Либерман instagram.com/tinakarol_fantina

Ирина Федишин с мамой

Также астмосферное фото с мамой в преддверие праздника показала фолловерам певица Ирина Федишин.

Ранее мы писали, что Макс Барских поделился рецептом маминых пирожков.

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