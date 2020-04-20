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День матери 2020: Фото украинских звезд с их очаровательными мамами

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Редкие фото мам Екатерины Кухар, Тины Кароль, Насти Каменских, Оли Поляковой и других знаменитостей .

День матери 2020: Фото украинских звезд с их очаровательными мамами
День матери 2020: Фото украинских звезд с их очаровательными мамами
instagram.com/potupinastyaf

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10 мая 2020 отмечаем один из самых теплых и трепетных праздников - День матери. Желаем всем мамочкам быть здоровыми и счастливыми - и предлагаем посмотреть на очаровательных матерей звезд украинского шоу-бизнеса - Насти Каменских, Оли Поляковой, Макса Барских, Екатерины Кухар и других знаменитостей.

  • Леся Никитюк с мамой

Популярная телеведущая Леся Никитюк в прошлом году свозила маму в Прагу -и активно делилась снимками со своим самым дорогим человеком. К слову, сейчас знаменитость проводит карантин в отчем доме в Хмельницком.

Леся Никитюк с мамой
Леся Никитюк с мамой
instagram.com/lesia_nikituk

  • Даша Астафьева

Певица, актриса и модель Даша Астафьева также похвасталась в Сети своей мамочкой, которая, к слову, такая же яркая красотка, как дочь

Даша Астафьева с мамой
Даша Астафьева с мамой
instagram.com/da_astafieva

  • Алена Шоптенко с мамой

Буквально на днях хореограф Алена Шоптенко показала фолловерам свежее фото своей мамы - врача. 

Алена Шоптенко с мамой
Алена Шоптенко с мамой
instagram.com/alena_shoptenko

  • Екатерина Кухар

Прима-балерина Нацоперы, судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар показала маму с отцом на свадебной фотографии - и они очень красивы. К слову, мама Екатерины долгое время жила в доме Кухар и Стоянова.

Родители Екатерины Кухар
Родители Екатерины Кухар
instagram.com/ekaterinakukhar_official

  • Jerry Heil 

Яркая молодая звезда Яна Шамаева не просто показала подписчикам маму, а записала видео, в котором ее родной человек исполняет новый хит Jerry Heil ​- и это очень мило.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ЙОЙНАЙБУДЕ @shemaieva 🐼

Публикация от YouTube🎥 JERRY HEIL (@thejerryheil)

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  • Мама Насти Каменских 

А вот мама Насти Каменских недавно начала идти по стопам дочери - и вышла на большую сцену. К слову, Настя отметила, что теперь продюсирует свою талантливейшую маму Лидию Петровну. 

Лидия Петровна Каменских
Лидия Петровна Каменских
instagram.com/kamenskux

  • Макс Барских с мамой

Само очарование - и мама Макса Барских, а на их общее фото, кажется, можно смотреть вечность.

Макс Барских с мамой
Макс Барских с мамой
instagram.com/max_barskih

  • Мама Одесской Барби

А маму известной Инста-дивы и блогера Валерии Лукьяновой, которую больше знают как Одесская Барби - очень трудно не принять за ее сестру.

Мама Одесской Барби
Мама Одесской Барби
instagram.com/valeria_lukyanova21

  • Мама Сергея Притулы с внуками 

На днях фото с мамой показал и популярный телеведущий Сергей Притула - и их семья радует глаз.

Мама Сергея Притулы
Мама Сергея Притулы
facebook.com/serhiyprytula

  • Оля Полякова с мамой

Оля Полякова, наверняка, гордится своей красавицей-мамой - похоже, “королевская кровь“ у Оли по материнской линии. 

Оля Полякова с мамой Светланой
Оля Полякова с мамой Светланой
пресс-служба

  • Слава Каминская с мамой

Участница дуэта “НеАнгелы“ недавно устроила целую яркую фотосессию со своей мамой - и это очень красиво. 

Слава Каминская с мамой
Слава Каминская с мамой
instagram.com/babaslavka

  • Мама Тины Кароль

Тина Кароль показала поклонникам свою очаровательную маму Светлану в прошлом году, когда у нее был юбилей - 60 лет.

Светлана Андреевна Либерман
Светлана Андреевна Либерман
instagram.com/tinakarol_fantina

  • Ирина Федишин с мамой

Также астмосферное фото с мамой в преддверие праздника показала фолловерам певица Ирина Федишин.

Ранее мы писали, что Макс Барских поделился рецептом маминых пирожков.

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Теги: мамы звезд, Настя Каменских, Леся Никитюк, Одесская Барби
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  08.05.2020, 18:35
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Хочу их видеть в милф-порно, желательно с двойным проникновением!
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