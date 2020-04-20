День матери 2020: Фото украинских звезд с их очаровательными мамами
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10 мая 2020 отмечаем один из самых теплых и трепетных праздников - День матери. Желаем всем мамочкам быть здоровыми и счастливыми - и предлагаем посмотреть на очаровательных матерей звезд украинского шоу-бизнеса - Насти Каменских, Оли Поляковой, Макса Барских, Екатерины Кухар и других знаменитостей.
- Леся Никитюк с мамой
Популярная телеведущая Леся Никитюк в прошлом году свозила маму в Прагу -и активно делилась снимками со своим самым дорогим человеком. К слову, сейчас знаменитость проводит карантин в отчем доме в Хмельницком.
- Даша Астафьева
Певица, актриса и модель Даша Астафьева также похвасталась в Сети своей мамочкой, которая, к слову, такая же яркая красотка, как дочь
- Алена Шоптенко с мамой
Буквально на днях хореограф Алена Шоптенко показала фолловерам свежее фото своей мамы - врача.
- Екатерина Кухар
Прима-балерина Нацоперы, судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар показала маму с отцом на свадебной фотографии - и они очень красивы. К слову, мама Екатерины долгое время жила в доме Кухар и Стоянова.
- Jerry Heil
Яркая молодая звезда Яна Шамаева не просто показала подписчикам маму, а записала видео, в котором ее родной человек исполняет новый хит Jerry Heil - и это очень мило.
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- Мама Насти Каменских
А вот мама Насти Каменских недавно начала идти по стопам дочери - и вышла на большую сцену. К слову, Настя отметила, что теперь продюсирует свою талантливейшую маму Лидию Петровну.
- Макс Барских с мамой
Само очарование - и мама Макса Барских, а на их общее фото, кажется, можно смотреть вечность.
- Мама Одесской Барби
А маму известной Инста-дивы и блогера Валерии Лукьяновой, которую больше знают как Одесская Барби - очень трудно не принять за ее сестру.
- Мама Сергея Притулы с внуками
На днях фото с мамой показал и популярный телеведущий Сергей Притула - и их семья радует глаз.
- Оля Полякова с мамой
Оля Полякова, наверняка, гордится своей красавицей-мамой - похоже, “королевская кровь“ у Оли по материнской линии.
- Слава Каминская с мамой
Участница дуэта “НеАнгелы“ недавно устроила целую яркую фотосессию со своей мамой - и это очень красиво.
- Мама Тины Кароль
Тина Кароль показала поклонникам свою очаровательную маму Светлану в прошлом году, когда у нее был юбилей - 60 лет.
- Ирина Федишин с мамой
Также астмосферное фото с мамой в преддверие праздника показала фолловерам певица Ирина Федишин.
Ранее мы писали, что Макс Барских поделился рецептом маминых пирожков.
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