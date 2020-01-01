Артистка рассказала о программе, в которой обсуждает женскую привлекательность, и добавила фото в сексапильном образе .

"К чему тут красное бельишко?": Сексапильная Седокова рассорила Сеть новым постом instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова рассорила подписчиков новой публикацией с советами, как оставаться привлекательной в карантин. Артистка, которая сейчас живет с молодым бойфрендом баскетболистом Янисом Тиммой, написала в Инстаграм о первом выпуске своей передачи, посвященной женским проблемам.

Анна отметила, что гостьей ее эфиров стала дизайнер Алина Герман, с которой они пришли к выводу, что в карантин женщина должна мотивировать мужчину, надевая красивую одежду и белье.

Публикацию Анна дополнила ярким фото, на котором позирует в облегающей майке среди огромных букетов пионов. Привет. Поговорим? О любви и отношениях. Особенно во время карантина.



Я решила каждый день делать прямые эфиры, которые нужны мне 😂 и каждой девочке. Психология, образование, питание, трансформации во время карантина.

Вчера был первый прямой с @alinagerman дизайнером и звёздным преобразователем. Из того, что я почерпнула, мы договорились, что даже на карантине нам нужно трижды переодеваться в день и продолжать радовать себя и своих близких. На что сразу пошла волна негодования: «зачем и почему»? Я ему ничего не должна, должна только себе.



Не буду я. Сильная женщина во мне тоже рычала🐅, ведь главное это же я, но Алина сказала, что важная задача женщины это #вдохновлятьсвоегомужчину , особенно в тяжёлые моменты. Согласны? Разве нам для этого сложно надеть красное бельишко? Мне нет, но куда могут привести ежедневные красные стринги и стоит ли бороться за мужчину, если он не ценит вас без этих самых алых стрингов?



Сегодня, в 18.00, обсудим это с одним из самых жестких и резонансных психологов и писательницей @nika_nabokova , в нашем вечернем прямом эфире 🔥🔥🔥, - написала Седокова.

"К чему тут красное бельишко?": Сексапильная Седокова рассорила Сеть новым постом instagram.com/annasedokova

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Под публикацией фолловеры создали обсуждение, многие поставили под сомнения слова Анны о важности "красного бельишка". Также в комментариях похвалили фото Седоковой:

Им бы тоже не мешало бы переодевать свои треники и вдохновлять нас😆

Со стороны мужского пола скажу,что вдохновлять мужчину очень важно.И не принципиально каким образом будь то это красные стринги или несколько мотивирующих слов.Он это оценит и в долгу точно не останется,а будет стараться на благо совместных отношений.

Дело не в стрингах, не в ногтях, не в макияже.... любовь в глазах, в запахе, в голосе, в притяжении. Конечно мы все девочки современные, умеем за собой следить, это не обсуждается, Но! Если нет тяги, любви, то ничего не поможет, ни красивое белье, ни надутые губы. Это все второстепенно для мужчин.

Но ведь девушка и сама чувствует себя намного привлекательнее, когда надевает красивую и сексуальную одежду! Зачем разделять для него ли, для себя ли, можно ж это совместить и порадовать обоих! 😉

Ты невероятно красивая и безумно нежная на этой фотографии

🔥фото огонь !!

Не бельишком красным одним Женщина живет и располагает Мужчину.Там, где его держать надо-там попрощаться можно сразу, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова пожаловалась на проблемы в отношениях.

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