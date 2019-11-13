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Анна Седокова показала нежный поцелуй с новым возлюбленным Янисом Тиммой

Комментариев: 2
Певица Анна Седокова закрутила роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Анна Седокова показала нежный поцелуй с новым возлюбленным Янисом Тиммой
Анна Седокова показала нежный поцелуй с новым возлюбленным Янисом Тиммой
instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица, которая в 2002-2004 годах была солисткой группы “ВИА Гра“, Анна Седокова поделилась в соцсети новым снимком с возлюбленным, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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Слухи о романе 36-летней артистки и 27-летнего женатого спортсмена появились в конце лета. Однако, тогда Седокова опровергла эту информацию, заявив, что Янис честный человек и не изменяет жене.

Но уже в конце октября 2019 года Анна перестала скрывать отношения с Тиммой и начала публиковать совместные романтические кадры в своем Instagram-аккаунте. Так, на днях звезда разместила фото, на котором нежно целует любимого. А в описании к снимку Седокова намекнула, что Янис вернул ей веру в любовь.

“Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла, а потом раз и все изменилось. Я пытаюсь вспомнить события, как все развивалось и что же привело меня к тебе, должна быть какая-то формула успеха, ведь чему-то учат людей на всех бесконечных тренингах, но я не понимаю. Может есть какая-то особенная формула для тех, кто все делает не так? Спасибо тебе“, - написала Анна Седокова.

Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма
скриншот

Напомним, ранее Анна Седокова представила клип “Алые губы“.

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма
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Источник: Ivona bigmir)net,

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Комментариев (2)
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navigator2    13.11.2019, 12:25
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navigator2
ох уж ця анька ябуча, знайшла собі новий генетичний матеріал
анонимус  (аноним)  13.11.2019, 12:21
Оценка:  0
анонимус
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