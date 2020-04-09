Артистка отметила, что они с парнем не привыкли сидеть без работы - и это пагубно влияет на отношения .

"В карантине сложно": Седокова пожаловалась на перемены в отношениях с Тиммой instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая около года назад закрутила бурный роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, впервые пожаловалась на сложности в отношениях.

В Инстаграм звезда написала о том, что в карантин и ей, и Янису приходится нелегко, поскольку они оба привыкли много работать и очень скучают за любимым делом. Однако Анна настроена оптимистично и отметила, что отношения с бойфрендом сейчас перешли на новый уровень и продолжают развиваться.

К публикации Анна добавила фото, на котором они с любимым гуляют за ручку и нежно улыбаются друг другу.

В самоизоляции и с любимыми сложно, я уж и не представляю, как с не любимыми.



Наверное, хочется выть или прибить кого-то. Мы уже прошли 1001 стадию. Раскрыли все секреты. Закрыли. Научились готовить коктейли, пока не научились после них затыкаться.)

Для нас двоих работа была не то, что смысл жизни, а сама жизнь.



Все свои годы она была нашим спасением. То, что мы умеем делать и делаем 24/7. Вчера застала парня за... просмотром своих старых игр. Он спит с мячом, как в детстве, а мой мозг поломался и перестал выдавать идеи.



Успокоила статья в Times, что не я одна такая. Что наш мозг просто запутался. Сбились настройки и системы. Мои точно ) Но я надеюсь, что все этот скоро закончится, а пока я пойду искать потерявшуюся себя в книгах и музыке и очень надеюсь, что за руку с тобой @janis.timma ❤️, - написала Седокова.

"В карантине сложно": Седокова пожаловалась на перемены в отношениях с Тиммой instagram.com/annasedokova

Ранее мы писали, что Анна Седокова похвасталась огромным букетом от Яниса Тиммы.

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